Quali sono le dimensioni di un campo da calcio? Non si può andare oltre questa regola

Lo sapete che in Italia le dimensioni dei campi da calcio sono diverse da quelle di altri tornei? Come funziona e regolamento

Il calcio è una delle più grandi passioni degli italiani ma, nonostante abbia un seguito enorme, ha ancora dei lati nascosti che in pochissimi sanno. E molti di questi riguardano il regolamento, precisissimo in ogni suo aspetto. Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rettangolo di gioco, senza il quale non esisterebbe questo sport. Una distesa verde che è per tutti quanti un’immagine di grande fascino: basta guardare questa enorme distesa verde per far venire a tutti, ma proprio a tutti, a qualsiasi età, di prendere un pallone e giocare.

Che sia San Siro o un qualsiasi campetto di periferia: la magia non cambia. Possono cambiare, invece, le dimensioni e le misure. Anche quelle, come tutto quanto, devono sottostare ad un rigido regolamento che però può essere modificato a seconda della competizione. In questo articolo vedremo tutta una serie di curiosità in merito alle misure di un campo da calcio e non solo. Un’anticipazione: il campo da calcio non è soltanto quel rettangolo verde che tanto ci piace ma c’è molto ma molto di più.

Dimensioni campo da calcio in Serie A

Il campo si divide in diverse parti: c’è il terreno di gioco, che è effettivamente quel rettangolo delimitato dalle linee bianche entro le quali si gioca la partita, e poi il campo per destinazione, che è invece quella parte che circonda il rettangolo e che è allo stesso livello ed è larga circa 1,5 metri. A questi poi si possono aggiungere anche altri elementi come, ad esempio, l’area tecnica, cioè l’area dedicata ai due allenatori (anche quella limitata) ed eventuali piste o altre strutture per altri sport. Tutto insieme formano il campo di gioco.

Arriviamo quindi alle dimensioni e quindi alle misure: la lunghezza del campo da calcio (linea laterale) deve essere minimo 90 metri e massimo 120 metri, la larghezza del campo da calcio (linea di porta) deve essere minimo 45 metri e massimo 90 metri. Dimensioni che cambiano in caso di gare internazionali: lunghezza minimo 100 metri e massimo 110 metri, larghezza minimo 64 metri e massimo 75 metri.

Secondo il regolamento IFAB, ogni competizione può scegliere lunghezza e larghezza che preferisce ma rimanendo nel range indicato. La Serie A ha scelto le seguenti misure: 105 metri di lunghezza e 68 metri di larghezza. C’è la possibilità di una modifica in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, l’importante è che la larghezza resti ad un minimo di 65 metri. Insomma, oltre queste misure non si può andare.