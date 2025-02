Saelemaekers resta alla Roma: il Milan fissa il prezzo, l’annuncio in diretta

Le ultime sul futuro dell’esterno belga, pronto a rimanere in giallorosso. Ecco quanto guadagnerà il Milan: il punto della situazione

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Marco Guidi, è intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Con il collega si è fatto il punto della situazione sul Milan. Sono stati davvero parecchi i temi trattati.

Si è parlato del futuro di Theo Hernandez, per il quale è stato fissato il prezzo, ma anche di Mike Maignan, che nonostante il rinnovo potrebbe fare le valigie. Sono stati trattati poi altri temi: con quello legato all’allenatore, con Sergio Conceicao che appare sempre più destinato a lasciare il Milan al termine della stagione. Immancabile, poi, una battuta sul direttore sportivo.

Milan, futuro Saelemaekers: parla Guidi

Marco Guidi, infine, ha fatto il punto della situazione su Alexis Saelemaekers, che non sembra rientrare nei piani del Milan, nonostante la grande stagione con la Roma: “Ha fatto bene anche al Bologna, eppure in estate si è trovata una soluzione per mandarlo alla Roma. Saelemaekers sta facendo una grande stagione, la Roma lo vuole prendere e sarebbe ben felice di lasciare al Milan Abraham. Come in estate, però, lo scambio risulta difficile per due motivi: la differenza di ingaggio e una differenza di peso a bilancio, con Abraham che pesa molto di più ai giallorossi”.

Fissato il prezzo di Saelemaekers – “Il Milan può fare certamente una plusvalenza corposa con la cessione del belga, ma lo stipendio dell’inglese è forse troppo elevato per un calciatore che non è un titolare. Quindi per questo lo scambio è complesso. A questo punto per la Roma non resta altro che comprare Saelemaekers, ma a che prezzo? Vista l’età e le prestazioni, sarei sorpreso se si andasse sotto i 15-20 milioni di euro. Il Milan, però, è due estati che lo lascia andar via e questo può essere una carta che può giocarsi l’acquirente. Se lo vendi sotto i 15 milioni non sarebbe un affare secondo me e ne sarei stupito. Ricordiamo, inoltre, che Saelemaekers è stato scaricato, nonostante l’allenatore del momento, Fonseca, si fosse esposto pubblicamente per tenerlo. Forse anche il calciatore ha poca voglia di restare al Milan e lo capirei”.