Tutto finito con Conceiçao: già trovato il nuovo allenatore

Gli ultimi risultati deludenti del Milan potrebbero costare caro a Sergio Conceicao che potrebbe dire addio alla squadra al termine della stagione per un nuovo cambio in panchina in estate.

Arrivato negli ultimi giorni del 2024, Sergio Conceicao è riuscito a conquistare subito la Supercoppa italiana riuscendo ad avere la meglio su Juventus e Inter. Un risultato straordinario per il Milan che ha riportato entusiasmo nella squadra rossonera. Energie positive che sono andate pian piano svanendo però per via di alcuni risultati negativi che hanno compromesso il resto della stagione del club. L’eliminazione in Champions League per opera del Feyenoord e i punti persi per strada in campionato stanno pesando moltissimo sulla valutazione del tecnico classe 1974.

Esonero Conceicao, il Milan ha già pronta l’alternativa

La sensazione è che, a meno di clamorosi ribaltoni, Sergio Conceicao possa restare alla guida del Milan fino alla fine della stagione in corso con il club pronto a cambiare in estate. Stando a quanto affermato da Alfredo Pedullà, il club sarebbe sulle tracce di Maurizio Sarri con il tecnico che era stato cercato già dopo l’esonero di Paulo Fonseca.

Maurizio Sarri disse di no al Milan per via della proposta contrattuale da soli sei mesi con il tecnico ex Lazio che chiede almeno due anni di contratto per poter sviluppare al meglio il proprio lavoro. Nel caso in cui dovesse saltare la panchina di Conceicao il Milan andrebbe su un profilo italiano, pronto già per la Serie A e che conosca al meglio il nostro campionato.

I candidati sembrano essere tre: Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi. Il primo è quello in pole per diverse ragioni. Il suo calcio piace molto al club rossonero con le parti che avrebbero già avuto dei contatti nei mesi scorsi. Massimiliano Allegri non è nelle grazie di parte della dirigenza del Milan e su di lui c’è la forte concorrenza di molti club, dalla Roma all’Inter passando per altre big europee.

Difficile invece il colpo De Zerbi con l’allenatore del Marsiglia che sta facendo molto bene in Francia e che appare intenzionato a proseguire nella sua avventura per dare continuità a quanto fatto finora. Maurizio Sarri potrebbe quindi essere il nome giusto per la panchina rossonera con il tecnico pronto a tornare dopo le dimissioni rassegnate alla Lazio circa un anno fa.