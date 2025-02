Ancelotti lo mette alla porta: pazza idea Milan

Carlo Ancelotti gli dà il benservito: ghiotta opportunità per il Milan per il mercato della prossima estate. Ecco tutti i dettagli

Con il ritorno al gol di Vinicius (il brasiliano non marcava il tabellino dei marcatori in campionato dallo scorso 9 novembre) e una perla balistica dell’eterno Luka Modric il Real Madrid ha mandato ko, al ‘Santiago Bernabeu’, la sorpresa della scorsa Liga, cioè il Girona.

I blancos hanno così risposto al Barcellona, che ha sbancato l’Estadio Gran Canaria’ de Las Palmas per 2-0, e all’Atletico Madrid che ha espugnato il ‘Mestalla’ di Valencia per 3-0. Continua, quindi, la corsa a tre al vertice della Liga, con i colchoneros distanti un solo punto dalla coppia merengues–blaugrana.

Si preannuncia, quindi, un finale di Liga pirotecnico da vivere, per i tifosi e gli appassionati di calcio spagnolo, tutto d’un fiato, eppure il calciomercato già bussa alla porta dal momento che Carlo Ancelotti gli ha dato il benservito facendo così (forse) un favore alla sua ex squadra.

Jesus Vallejo, addio Real Madrid: idea Milan?

L’avventura di Jesùs Vallejo al Real Madrid è ai titoli di coda. Il difensore centrale aragonese, che non ha mai goduto della fiducia di Carlo Ancelotti, lascerà il club nel prossimo calciomercato estivo in cerca di nuove opportunità.

D’altra parte, nonostante la professionalità e l’impegno, il classe 1997 non è riuscito ad accumulare un minutaggio significativo anche quando mezzo pacchetto arretrato del Real Madrid era in infermeria tant’è vero che dal suo ritorno alla base dopo diversi prestiti Vallejo ha messo a referto più panchine che presenze in campo. Anche perché, la concorrenza in difesa, dove spiccano Antonio Rüdiger, Éder Militão e David Alaba, è davvero agguerrita. Ebbene, alla luce di tutto ciò, la dirigenza del Real Madrid ha deciso di metterlo sul mercato.

Non si esclude alcuna opzione, dalla cessione definitiva al prestito che permetterebbe al giocatore di dimostrare il proprio valore in un altro club, magari proprio il Milan che potrebbe rilanciarlo come già fatto con Brahim Diaz, ora in forza alle merengues. In fin dei conti, Vallejo ha ancora ampi margini di miglioramento e, quindi, potrebbe fare al caso del ‘Diavolo’ rossonero.

Dunque, anche se la sua prossima destinazione al momento è ignota, Jesùs Vallejo ha fatto il suo tempo al Real Madrid. Decisive in tal senso le poche occasioni che gli concede Ancelotti, con il difensore centrale che cercherà un nuovo progetto in cui sentirsi importante e ritrovare quella fiducia di cui non ha goduto nella capitale iberica.