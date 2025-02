Il Milan lo riporta in Serie A: lascia la Premier League per i rossoneri

Dopo tanti anni lontano dalla Serie A, il Milan potrebbe pensare di riportarlo in Italia: tutti i dettagli

Il Milan in estate continuerà molto probabilmente la rivoluzione iniziata a gennaio. Durante il recente mercato invernale, i rossoneri hanno rinforzato il centrocampo con Bondo e l’attacco con Joao Felix, Gimenez e Sottil. Per quanto riguarda la difesa, invece, è arrivato Kyle Walker per sostituire Calabria anche se il piano iniziale era sostituire Emerson Royal, diretto in Turchia prima del grave infortunio contro il Girona. In questi cambiamenti potevano rientrare anche due difensori centrali: Tomori e Pavlovic, il Milan aveva venduto entrambi, rispettivamente a Tottenham e Galatasaray, ma la loro volontà è stata decisiva per far saltare tutto (e per fortuna).

Ma la cessione di uno dei due, soprattutto dell’inglese (sempre nell’ottica dello smantellamento della squadra Scudetto), sembra inevitabile in estate. A quel punto, il Milan dovrà intervenire con forza anche per il pacchetto di difensori centrali: ne servono almeno due di buon livello e uno di questi potrebbe arrivare dalla Premier League, uno che la Serie A, da molto giovane, l’ha conosciuta e con ottimi risultati.

Nuova idea per la difesa: arriva dalla Premier

Era il 2019 quando con la maglia della Sampdoria in Serie A si mise in grande luce Joachim Andersen. Il difensore centrale danese, classe 1996, era all’epoca un giovane di belle speranze e dopo ha sviluppato la sua carriera in altri campionati: è andato prima al Lione, in Francia, poi è iniziata la sua lunga avventura in Premier League fra Fulham, Crystal Palace e poi, dall’estate scorsa, ancora Fulham. Ora nel suo futuro potrebbe essere nuovamente l’Italia e il Milan può diventare una interessante pista.

Andersen non è riuscito a rispettare le promesse: ai tempi della Sampdoria, come detto, si parlava di lui come uno dei difensori centrali più promettenti d’Europa. Negli anni successivi ha fatto bene, soprattutto al Crystal Palace, ma non ai livelli che ci si aspettava. L’estate scorsa è tornato al Fulham e la sua è stata finora una stagione positiva.

Il Milan potrebbe farci un pensierino quindi in estate per rinforzare la difesa: il giocatore è solido, in Premier League è cresciuto tanto e adesso, a 28 anni, potrebbe essere pronto per fare un salto in una big. Dopo la Sampdoria, qualche contatto coi rossoneri c’era stato all’epoca, ma poi non se ne è fatto nulla. Anni dopo la strada potrebbe riaprirsi.