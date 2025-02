Lascia il Milan per Pioli, saluta i rossoneri per l’Arabia Saudita

Pioli lo ha inserito nella lista degli obiettivi del suo Al-Nassr per la prossima stagione: il Milan è propenso alla cessione

Il Milan a fine stagione dovrà fare importanti riflessioni per quanto riguarda il calciomercato. A gennaio abbiamo visto una piccola ma fondamentale rivoluzione: via senatori come Calabria e Bennacer, dentro giocatori nuovi per iniziare un nuovo ciclo. La scelta della dirigenza è piuttosto chiara: smantellare il più possibile quella che fu la squadra dello Scudetto (infatti erano stati venduti anche Tomori al Tottenham e Theo Hernandez al Como) e ripartire.

Una strategia che non sta ripagando ma, anzi, sta avendo l’effetto contrario visto che negli ultimi due, cioè dall’inizio del nuovo progetto tecnico, la squadra ha raccolto solo fallimenti. Risultati disastrosi, in particolare in questa stagione, che si aggiungono a tantissimi acquisti sbagliati: di quelli presi da Furlani e Moncada, se ne salvano veramente in pochi. Tanti di questi sono già andati via (Okafor e Morata a gennaio) e altri andranno via a giugno, e fra questi rientra anche Ruben Loftus-Cheek.

Addio Milan in estate, futuro in Arabia

L’inglese è fuori per infortunio da tre mesi: si è fatto male ad inizio gennaio, è rientrato per la Supercoppa e poi ha avuto una ricaduta e da quel momento non si hanno più notizie in merito. Un modus operandi che al Milan conosciamo molto bene perché con Stefano Pioli succedeva esattamente lo stesso ma in maniera più grave visto che la quantità di infortuni con l’ex allenatore erano sempre molti ma molti di più. E a proposito di Pioli.

L’allenatore dello Scudetto l’anno scorso era riuscito comunque a raggiungere il secondo posto e Loftus-Cheek è stato uno di quelli che più ha beneficiato del suo stile di gioco. In Arabia Saudita al momento non se la passa benissimo: l’Al-Nassr è fuori dalla zona Champions e, se non dovesse vincere le prossime gare, rischia l’esonero a stagione in corso. Se invece dovesse farcela e quindi restate, potrebbe inserire proprio lo stesso Loftus-Cheek fra gli obiettivi di mercato dell’estate prossima.

Il Milan, soprattutto dopo questa stagione disastrosa, riflette in maniera molto seria sulla cessione di Loftus-Cheek, che potrebbe aggirarsi intorno ai 10-15 milioni. I rossoneri sperano che possa rientrare il prima possibile e mettere in fila un po’ di buone prestazioni, così da rendere il tutto più semplice. Altrimenti il rischio è che il suo valore possa ulteriormente diminuire.