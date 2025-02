Serie A 2024/2025: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Bologna-Milan.

Dopo la deludente sconfitta a Torino, stasera il Milan torna in campo e lo fa al Renato Dall’Ara di Bologna per il recupero della nona giornata di campionato. Vista la situazione di classifica, con le due squadre appaiate a 41 punti, si tratta di uno scontro diretto.

Ai rossoneri serve ritrovare la vittoria per non sprofondare in una crisi dalla quale potrebbe essere difficile uscire. L’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord ha fatto molto male, così come il KO a Torino. C’è bisogno di reagire e di tornare al successo. Vedremo se i ragazzi di Sergio Conceicao saranno in grado di non fallire l’obiettivo.

Serie A, Bologna-Milan: la cronaca live della partita

Alle 20:45 il fischio di inizio allo stadio Renato Dall'Ara.

BOLOGNA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLE SQUADRE

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Domínguez, Fabbian, Ndoye; Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Calabria, Erlić, Lucumí, Lykogiannīs; Aebischer, El Azzouzi, Moro, Pobega; Cambiaghi, Dallinga, Odgaard, Orsolini. All.: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jiménez, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana; João Félix, Reijnders, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Mariani di Aprilia.