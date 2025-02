Milan, suggestione per la panchina: è la rivelazione della Serie A

Il Milan riflette su un possibile cambio in panchina in estate: fra i profili valutati c’è anche la rivelazione della Serie A

C’è poco altro da dire in questa stagione per il Milan. Gli unici obiettivi rimasti, il quarto posto in classifica e la Coppa Italia, non spostano granché la valutazione di un’annata iniziata male e proseguita peggio. E con la possibilità che finisca in disastro senza nemmeno la qualificazione alla prossima Champions League. Sergio Conceicao, da quando è arrivato, ha avuto molto poco tempo per lavorare come si deve: partite ogni tre giorni e allenamenti ridotti al minimo. In queste condizioni, difficile migliorare la qualità del gioco.

Ma ora la Champions non c’è più e gli unici impegni infrasettimanali saranno le due partite di semifinale di Coppa Italia con l’Inter, questo significa che adesso ci sarà modo per lavorare meglio. La sua conferma però è in bilico, a prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League: nel suo contratto c’è un’opzione per il rinnovo, ma la società potrebbe fare anche altre scelte. Molto dipenderà anche dai possibili cambiamenti del management. Intanto si pensa a chi potrà raccogliere l’eredità: i tifosi spingono per un allenatore italiano, come Maurizio Sarri o Massimiliano Allegri. Attenzione però anche ad un nome a sorpresa, che è la rivelazione di questo campionato di Serie A.

Il Milan pensa a Fabregas per la panchina

Il Milan, scrive oggi Il Messaggero, è una delle squadre che sta guardando con molta attenzione al percorso di Cesc Fabregas a Como. L’allenatore spagnolo sta facendo un lavoro straordinario con la squadra neopromossa: risultati buoni sì, ma anche altre importanti caratteristiche: qualità di gioco, identità, mentalità positiva e comunicazione. Sono questi gli aspetti che stanno attirando l’attenzione dei grandi club europei, e non mancano le italiane.

Il Milan sarebbe fra queste. Ed è inevitabile, considerando che Fabregas è senza ombra di dubbio uno degli allenatori più interessanti di tutto il panorama europeo. Ai rossoneri bisogna aggiungere anche l’Inter. Ebbene sì, in casa nerazzurra c’è qualche riflessione in corso su Simone Inzaghi, nonostante i recenti successi. I cugini sono ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi e il futuro del tecnico dipende molto da quello che si porteranno a casa. Lo stesso Inzaghi, inoltre, potrebbe pensare ad una nuova avventura, magari in Premier League dove gli estimatori non mancano. Fabregas è fra i profili che Marotta e Ausilio starebbero valutando e non si può escludere un clamoroso derby.