Ribaltone Kalulu, colpo di scena Milan-Juve

C’è ancora qualche dubbio per quanto riguarda il futuro del difensore francese: ecco le ultime notizie.

Rimpianto Milan. Questo si è scritto dopo le prime buone prestazioni di Pierre Kalulu con la maglia della Juventus. Tanti tifosi hanno criticato la cessione del giocatore agli storici rivali, anche considerando le condizioni dell’operazione.

Prestito oneroso da 3,3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più ulteriori 3 milioni di bonus. Un totale di 20,3 milioni e una discreta plusvalenza potenziale per il club rossonero, che aveva preso il difensore francese a “parametro zero” nell’estate 2020. Diversi milanisti hanno definito “un regalo” la formula concordata con la Juve, che a fine stagione deciderà se riscattare o meno il cartellino.

Calciomercato Milan, riscatto Kalulu: la Juventus cambia idea?

In questi mesi si è dato più volte per scontato che la Vecchia Signora avrebbe riscattato Kalulu. Il suo rendimento iniziale ha convinto i tifosi e anche Thiago Motta, che spesso lo ha impiegato come titolare. Stando a quanto trapelato, la dirigenza non aveva particolari dubbi sulla permanenza del calciatore, da formalizzare a giugno.

A fine gennaio Kalulu ha accusato un infortunio muscolare nella partita di Champions League contro il Benfica ed è rimasto fuori. In casa Juventus vogliono valutare bene anche sulla tenuta fisica dell’ex Lione, che già al Milan aveva mostrato di non essere di acciaio. La sua ultima stagione in rossonero era stata parecchio travagliata a causa di problemi muscolari.

Se Kalulu non avrà nuovi infortuni dopo il rientro, allora il suo riscatto sarà ancora più probabile. Da non escludere che la Juventus possa fare un tentativo per chiedere uno sconto sulla cifra del riscatto; come accennato in precedenza, la parte fissa da versare è di 14 milioni, la società bianconera potrebbe proporre di versarne 12.

Difficile che il Milan faccia uno sconto ai rivali, soprattutto se Kalulu dovesse avere un buon rendimento nei prossimi mesi. Anche se il francese non rientra più nei piani rossoneri, le condizioni pattuite per l’operazione sono ritenute congrue e non sembra esserci apertura a rivederle. Almeno oggi, poi a giugno si vedrà.

L’estate scorsa il 24enne difensore era stato richiesto pure da Atalanta e squadre estere, non avrebbe problemi a trovare una sistemazione nel caso in cui non si dovesse concretizzare la permanenza a Torino. Non rimane che attendere.