Ballottaggio in casa Milan: uno resterà ed uno partirà in estate

Il futuro di due rossoneri è incerto: uno di loro dovrebbe lasciare Milanello nel prossimo calciomercato estivo.

In casa Milan sono quasi tutti sotto esame e l’ultima parte della stagione sarà decisiva per stabilire chi rimarrà e chi andrà via in estate. Ci sono giocatori sui quali c’è intenzione di puntare anche in futuro, mentre altri non sono certi di continuare in rossonero.

In Prima Squadra vanno verso il taglio sicuro calciatori come Emerson Royal, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze e Luka Jovic. Già durante il calciomercato invernale erano considerati cedibili, ma per motivi diversi non sono partiti. Salvo colpi di scena, lasceranno tutti Milanello tra giugno e agosto prossimi.

Calciomercato Milan, chi parte?

Ci sono anche dei giovani sui quali andranno prese delle decisioni. Kevin Zeroli rientrerà dal prestito secco al Monza e bisognerà capire quale potrà essere la sua prossima tappa, se restare al Milan o andare altrove. Anche Francesco Camarda e Mattia Liberali saranno oggetti di valutazioni.

Altri dal futuro incerto sono Lorenzo Torriani e Lapo Nava, due portieri: il primo classe 2005 e il secondo classe 2004. Torriani è stato aggregato alla Prima Squadra fin dall’estate e si è reso protagonista di ottime prestazioni nelle amichevoli, poi ha lasciato spazio al titolare Mike Maignan. Solo 2 presenze collezionate, una in Champions League e una in Coppa Italia. Si è visto anche in Serie C con il Milan Futuro, mettendo assieme 6 presenze.

Nava è partito come titolare del Milan Futuro, poi è stato rimpiazzato da Noah Raveyre (e da Torriani) prima di tornare a giocare con regolarità da metà dicembre. Entrambi i portieri hanno il contratto che scadono a giugno 2027 e a fine stagione il club rossonero valuterà con loro quale scelta fare per aiutarli a crescere nella prossima stagione.

Forse solo uno dei due partirà, mentre l’altro rimarrà al Milan, magari come terzo portiere della Prima Squadra. Chiaramente, entrambi hanno voglia di giocare e valuteranno bene quale sarà il passo migliore per il futuro. Anche se fari parte di un club importante, non è facile accettare di non giocare praticamente mai. Già chi è vice-portiere sa che probabilmente collezionerà pochissime presenze, figuriamoci chi è il terzo…

Anche il già citato Raveyre dovrà valutare se restare o andare altrove. Probabile un trasferimento in prestito per l’ex Saint Etienne.