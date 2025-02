Classifica Serie A, chi si qualifica alle coppe europee: cosa serve al Milan per non restare fuori

Il Milan rischia seriamente di rimanere fuori da tutte le coppe europee nella prossima stagione: cosa serve per andare almeno in Europa League

Il Milan aveva una grossa opportunità per restare in corsa per il quarto posto e quindi per la qualificazione alla prossima Champions League: vincere il recupero contro il Bologna. Invece, dopo la sconfitta contro il Torino di sabato, i rossoneri hanno perso anche al Renato Dall’Ara e, a meno di clamorosi colpi di scena, difficili da immagine ad oggi, molto probabilmente non riuscirà a giocare la prossima Champions. Ora il fallimento del progetto tecnico, iniziato a giugno 2023, si può definire completamente fallito.

Attualmente, e senza asterischi, il Milan occupa l’ottava posizione in classifica. Questo significa che, se il campionato finisse oggi, la squadra rossonera sarebbe fuori da qualsiasi tipo di competizione europea. Sappiamo bene che ad una proprietà come RedBird, molto concentrata sui conti, tornei come l’Europa League o la Conference League, che consentono molti meno guadagni, potrebbero non interessare, ma restare fuori da tutto sarebbe una figuraccia ancor più grave di quanto non lo sia già. Ma come funzionano le qualificazioni agli altri tornei?

Qualificazione alle coppe europee, come funziona

Di base, tramite il campionato di Serie A, i piazzamenti per le qualificazioni alle coppe europee sono i soliti. A differenza dello scorso anno, a causa dei pessimi risultati delle italiane quest’anno, non ci sarà il posto bonus come lo scorso anno; in Champions League, quindi, come di consueto, ci andranno soltanto le prime quattro. La quinta classificata andrà in Europa League e la sesta in Conference League, ma ci sono delle variabili.

In Europa League ci andrà anche la vincitrice della Coppa Italia. Storicamente, però, la competizione viene vinta da squadre che sono già qualificate all’Europa tramite il campionato. Quando capita questo, i piazzamenti slittano di uno: i primi quattro restano per la Champions, quinto e sesto per l’Europa League e settimo per la Conference League. I rossoneri sono in semifinale di Coppa e giocheranno ad aprile il doppio confronto, andata e ritorno, con l’Inter.

Questo significa che possono accedere almeno all’Europa League già tramite la coppa di lega, altrimenti dovranno arrivare almeno quinti. La situazione di classifica ad oggi è complicata anche per questo obiettivo: al quarto posto c’è la Juventus a più otto, ed è qui che diventa difficile pensare ad una rimonta Champions (soprattutto per una squadra poco continua come il Milan), ma anche la Lazio quinta è piuttosto lontana (sei punti). Al sesto posto c’è invece il Bologna con tre punti in più. I rossoneri hanno davanti anche la Fiorentina di un solo punto: i violi hanno perso le ultime tre partite e sono in crisi ma bisogna tenerli in considerazione per la qualificazione all’Europa League.