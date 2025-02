Diavolo senza Anima: al Milan tutti colpevoli, ecco chi paga

Le ultime sul Milan dopo il disastro di ieri contro il Bologna. Il club rossonero ha fallito, non possono esserci più scuse

Sedici punti dalla vetta e otto dal quarto posto. A dodici partire dalla conclusione del campionato, il Milan è di fatto fuori da tutto. Una stagione così fallimentare non la si vedeva da tempo. La sconfitta contro il Bologna di ieri sera non ha fatto altro che certificare il disastro della gestione RedBird.

Gerry Cardinale ha investito tanto, ma gli uomini a cui si è affidato, per costruire la squadra, hanno fallito. E’ la classifica a dirlo, è l’eliminazione dalla Champions League, per mano prima della Dinamo Zagabria e poi del Feyenoord, a dirlo. Puntare il dito contro i giocatori è stato lo ‘sport’ preferito delle ultime settimane da parte di tutti noi giornalisti, ma anche dei tifosi. Si è puntato, chiaramente, il dito anche contro Sergio Conceicao.

Il portoghese con il suo carattere burbero non ha portato né risultati né gioco, peggiorando il rendimento di alcuni calciatori che stavano facendo bene come Tijjani Reijnders e Christian Pulisic. Raramente però è finito sotto la lente di ingrandimento chi questa squadra la creata, scegliendo l’allenatore.

Dal nuovo ds a Moncada e Conceicao: il Milan cambia

Dopo l’esonero di Paolo Maldini e Frederic Massara, che avevano portato il Milan a conquistare lo Scudetto ed una semifinale di Champions League, la scena è stata presa da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Il Diavolo così è stato privato della sua Anima e i risultati fin qui sono ampiamente negativi.

In vista della prossima stagione difficilmente si assisterà ad una rivoluzione totale: Furlani, verosimilmente, continuerà ad essere l’uomo dei conti e Zlatan Ibrahimovic colui che rappresenta la società. A pagare per tutti così potrebbe essere Geoffrey Moncada. Il francese, d’altronde, è stato colui che a tutti gli effetti ha preso il posto di Paolo Maldini, senza successo.

L’ex Monaco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e con l’arrivo di un vero direttore sportivo, la sua posizione è destinata a cambiare. Moncada, dunque, o tornerà a fare il capo scout o chiuderà la propria avventura al Milan. Non sembrano esserci molte alternative per l’attuale dt.

Una volta riorganizzata la dirigenza – non è da escludere che ci sia una nuova ripartizione dei poteri – verrà scelto l’allenatore. Un allenatore che non potrà non essere italiano. L’avventura di Sergio Conceicao, salvo miracoli inattesi, è infatti al capolinea. A Cardinale spetterà il compito di scegliere le persone giuste, che dovranno rimettere insieme i cocci di un vaso andato in frantumi.