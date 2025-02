La conferma è arrivata: il Milan ha trovato il dopo Theo

Futuro sempre più in bilico per Theo Hernandez al Milan. I rossoneri hanno già individuato il possibile sostituto

Una settimana orribile per il Milan, una delle peggiori nella storia del club rossonero. Al pari con il Feyenoord e all’eliminazione dalla Champions League sono seguite le due sconfitte rovinose contro Torino e Bologna che hanno compromesso, di fatto, la rimonta verso il quarto posto in classifica, l’ultimo utile per accedere alla prossima edizione della massima competizione europea per club.

Presunti errori arbitrali a parte, anche a Bologna si è visto un Milan involuto e incapace di tenere testa, nel ritmo e nella manovra, a un avversario apparso più in condizione e anche più voglioso di andarsi a prendere tre punti fondamentali per la qualificazione europea. Non a caso, per il Bologna ora si aprono prospettive interessanti di classifica con il sesto posto in solitaria e 5 punti di distanza dalla Juve, quarta in graduatoria.

Tra le tante insufficienze in pagella per i rossoneri, ce ne è stata un’altra inevitabile anche per Theo Hernandez. Suo il fallo, dopo un precedente errore in disimpegno di Pavlovic, che ha propiziato la punizione dalla quale è scaturito il contestato gol del pareggio di Castro. Per tutto il match, l’esterno rossonero ha inseguito Ndoye che gli è stato costantemente avanti, impedendogli anche di dare il suo contributo in fase offensiva.

Hernandez, futuro in bilico al Milan: ecco chi può sostituirlo

Di Theo Hernandez ha parlato Moncada nell’intervista pre partita a Dazn. Il ds rossonero ha ribadito che il rinnovo di Reijnders e Pulisic è molto vicino e che si sta procedendo anche per quelli di Maignan e Hernandez. Moncada ha sottolineato inoltre la necessità per il club di non perdere più calciatori a parametro zero come avvenuto in passato con Calhanoglu e Kessie.

Di fatto, quindi, qualora Hernandez non dovesse prolungare nei prossimi mesi il contratto in scadenza nel 2026, non si può affatto escludere una sua cessione in estate. Difficilmente, infatti, il Milan comincerà la prossima stagione con un calciatore in scadenza. Pertanto, senza rinnovo, la dirigenza rossonera sarebbe disposta a valutare possibili offerte sui 30-40 milioni come quella, presunta, arrivata dal Como a gennaio e rifiutata dallo stesso Hernandez che, in caso di cessione, ambisce a un top club.

ll Milan, intanto, si sta già muovendo per il possibile sostituto di Theo a sinistra. Le indiscrezioni degli ultimi giorni confermano l’interesse dei rossoneri per Maxim De Cuyper, esterno del Bruges e della nazionale belga. Il giocatore ha un contratto lungo con il suo club fino al 2028, condizione che non preclude, tuttavia, a una sua possibile cessione in estate. Il Bruges valuta De Cuyper circa 25 milioni. Il Milan ha già preso informazioni e, stando a Tuttosport, avrebbe già incontrato gli agenti del giocatore che, a 24 anni, rappresenterebbe un valido innesto anche in ottica futura.

Non manca, tuttavia, la concorrenza. De Cuyper è monitorato anche dalla Juventus e da due club di Premier League ovvero Arsenal e West Ham, quest’ultimo avviato a una rifondazione dell’organico al termine della stagione in corso che gli Hammers concluderanno senza qualificazione europea per il secondo anno consecutivo.