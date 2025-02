Oltre il danno la beffa, quello che è accaduto sugli spalti non va giù ai tifosi del Milan

Nel corso di Inter-Lazio, è partito un corso ironico contro i tifosi milanisti: uno sfottò difficile da digerire

Un’altra stagione di grandi delusioni per il Milan. Nessuna sorpresa però fra i tifosi, che avevano previsto questo andamento già a giugno scorso. Fin dal principio, le scelte della dirigenza erano abbastanza discutibili e adesso, quando siamo a fine febbraio, ne abbiamo avuto soltanto la conferma. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata a metà dicembre scorso in occasione dell’anniversario dei 125 anni del club: da quel Milan-Genoa in poi, la Curva Sud rossonera ha iniziato una vera e propria protesta contro dirigenza e proprietà.

Nel mirino c’è Gerry Cardinale, che a Milano non si vede da agosto scorso e l’ultima apparizione è a Madrid in occasione di Real-Milan. Da tempo non rilascia dichiarazioni pubbliche e non interviene. In ogni partita del Milan, dalla Curva Sud (che sia a San Siro o altrove) si alza l’ormai solito coro: “Cardinale devi vendere, vattene” e “Noi non siamo americani”. Ed è diventato un vero e proprio mantra, sempre presente in ogni occasione. Ed ora è diventato anche uno sfottò per gli avversari.

Lo sfottò degli interisti

In occasione di Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia vinto dalla squadra di Simone Inzaghi (che sfiderà quindi il Milan nella semifinale della competizione), i tifosi nerazzurri si sono lasciati andare ad un momento goliardico. “Cardinale dai non vendere, resta qui” il coro cantato dalla Curva Nord, scimmiottando quindi quello dei rivali cugini. Un momento molto ironico che non è certo una cosa nuova.

Questo coro dei tifosi dell’Inter è infatti diventato consueto nelle ultime settimane, cioè da quando i milanisti hanno iniziato la loro protesta contro la società. Bisogna ammettere che lo sfottò degli interisti è molto ironico e goliardico. Questo però non ferma i tifosi milanisti, che continuano a portare avanti la loro battaglia contro RedBird, Cardinale e la dirigenza.

Che finora, cioè da quando è iniziato il nuovo progetto tecnico con gli addii di Maldini e Massara, ha raccolto soltanto fallimenti. Ma oltre ai risultati, quello che proprio non va giù ai tifosi sono le scelte incomprensibili, iniziate proprio con la cacciata dei dirigenti di Scudetto e semifinale di Champions League e proseguita con la dannosa cessione di Sandro Tonali. E attenzione perché la stagione del Milan, che è già un disastro, può ancora andare peggio perché la qualificazione in Champions è seriamente a rischio.