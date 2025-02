Ritorno shock al Milan: i tifosi non stanno più nella pelle

Il Milan è al lavoro per concretizzare un ritorno clamoroso: sarebbe un colpo straordinario, i tifosi ci sperano

Nonostante la stagione in corso abbia ancora molto da dover dire, il Milan sta già pianificando con attenzione il prossimo anno. Le basi per un progetto che possa essere nuovamente vincente si getteranno, infatti, in questi mesi. E se resta ancora da capire chi potrà essere il tecnico alla guida di questo nuovo progetto, è già chiaro che i rossoneri lavoreranno su un mercato a dir poco rivoluzionario, in cui potrà esserci spazio anche per un ritorno che avrebbe davvero del clamoroso.

Che le minestre riscaldate possano risultare insapori evidentemente al Milan non sono per nulla convinti. Anzi, sembra esserci la convinzione, nella dirigenza rossonera, che alcuni grandi ritorni possano solo far bene alla squadra. Perché chi è stato una bandiera da queste parti ha evidentemente introiettato una mentalità e certi valori che, negli ultimi anni, il gruppo sembra aver perso.

Anche per questo motivo Ibrahimovic e il resto del board rossonero starebbero seguendo con attenzione la situazione di un grande ex milanista, pronti ad approfittare del primo spiraglio ben visibile per tentare di riportarlo a casa già durante il prossimo mercato estivo. E sarebbe, per il pubblico del Diavolo, un colpo a dir poco straordinario.

Ritorno straordinario in casa Milan: i rossoneri tentano il colpaccio

Se c’è un giocatore protagonista dello storico scudetto del 2022 che, più di altri, ha alimentato rimpianti nei tifosi del Milan è sicuramente Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale, tornato in campo dopo la lunga squalifica per ludopatia, ha dimostrato infatti a tutti di poter fare ancora la differenza.

Perno fondamentale del Newcastle, in questi mesi il centrocampista si sta giocando le chance di rientrare in Europa con i Magpies. Impresa possibile, ma non scontata, considerando l’agguerrita concorrenza in Premier. Non dovesse la squadra riuscire a centrare l’obiettivo, il suo futuro sarebbe tutto da scrivere. E a quel punto non è detto che la strada di un ritorno al Milan non possa risultare addirittura spianata.

Senza le coppe europee, con tutta probabilità Tonali farebbe infatti pressioni per essere ceduto, e allo stesso tempo il club non farebbe nulla per trattenerlo. In un’ottica del genere, per il Milan sarebbe semplice trovare un accordo con il calciatore, legatissimo ai colori rossoneri e più che disponibile a ‘tornare a casa’.

Molto più complesso sarebbe invece riuscire a trovare una quadra con la dirigenza del Newcastle, disponibile a cederlo in prestito solo in caso di mancato accesso alle coppe europee. In caso contrario, per strapparlo ai Magpies servirebbe infatti un’offerta importante, simile a quella che lo portò al St. James Park due estati fa. E si tratterebbe di un’offerta impossibile non solo per il Milan, ma per tutte le squadre italiane.