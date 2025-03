Fabregas idea già bocciata, al Milan c’è un problema: “Non ha nulla di tutto ciò”

Ecco il pensiero generale dopo il nome fatto per la panchina del Milan: il punto della situazione

C’è una partita da giocare e magari da vincere nella giornata di domani, ma sui giornali l’argomento principale che riguarda il Milan è quello legato all’allenatore. L’avventura di Sergio Conceicao, d’altronde, è ormai arrivata al capolinea e salvo clamorosi colpi di scena la separazione avverrà al termine della stagione.

Così è tornato il casting dei mister, che potrebbero prendere il posto dell’ex Porto. Tra i profili emersi, il preferito – secondo La Gazzetta dello Sport – sarebbe Cesc Fabregas, attuale guida del Como.

Gli allenatori emergenti o senza esperienza in una big devono avere protezione da parte della società, lavorare in un ambiente sano e seguire un progetto chiaro e ben definito. Il Milan di oggi non ha nulla di tutto ciò, quindi Fabregas sarebbe l’ennesimo soldato mandato nel… https://t.co/L20dOmZb7U

Fabregas prende meno di Conte?

Ok, preferiscono fabregas.

Ma magari Fabregas come nuovo inizio…

Fabregas sarebbe l’ennesima capiscerata, una scelta che significherebbe che questi non ci stanno capendo una fava: un solo anno in A a COMO. L’ennesimo tentativo di emulare Guardiola. Solo gli ossessionati per Football Manager, Fifa o presunti tattici possono esaltarsi. — Il Minnesota 🐎🔴⚫ (@matijabotulinho) March 1, 2025

Fabregas? Un’altra scommessa dopo un anno disastroso come questo?

La dovete finire di invocare la fine della stagione perché con questi incapaci le scelte saranno sempre più demenziali e chissà cos’altro ci aspetta finché ci sono loro — Lara (@Larabrusi) March 1, 2025

Fabregas al Milan dura due settimane di pre-stagione, il 20 luglio lo devi esonerare. Fortunatamente il problema non si pone perché solo un pazzo lascerebbe il Como che spende 200 milioni l’anno per il Milan di Cardinale che ne spende 50 l’anno — Furlani Pigmeo (@OnofrioFabbiano) March 1, 2025

Le idee di molti tifosi del Milan sembrano convergere verso un’unica direzione: Cesc Fabregas è certamente un profilo che intriga. Un allenatore che ha dimostrato di avere le idee chiare e che può diventare un grande allenatore. Al Milan, attuale, però, serve altro. Serve una guida forte e matura, che può condurre da solo la squadra alla vittoria.