Galliani lo ha chiesto al Milan: lo vuole al Monza per la prossima stagione

Il Milan può cederlo di nuovo al Monza, Galliani si è già attivato: trattativa in corso fra le parti, i dettagli

La sconfitta contro il Bologna è per il Milan una sentenza: il campionato è finito qui, a meno di clamorosi colpi di scena. L’unico obiettivo rimasto è il quarto posto in classifica, al momento distante otto punti: per una squadra senza alcun tipo di continuità di prestazioni e risultati, è come scalare l’Everest. Sergio Conceicao è sempre più vicino all’addio a fine stagione: è arrivato con l’obiettivo di portare la squadra in Champions League e, a quanto pare, lo sta fallendo.

Le sue responsabilità sono evidenti ma le vere colpe sono di chi comanda: due anni fa è iniziato un nuovo progetto tecnico con Furlani e Moncada, ai quali si è poi aggiunto Ibrahimovic, e nel frattempo hanno raccolto soltanto fallimenti. Per coerenza con quanto successo a giugno 2023, ci si aspetta l’intervento di Gerry Cardinale. Un eventuale cambio del management cambia anche altre cose, come ad esempio le mosse di mercato. A gennaio è stata tracciata la strada e la linea potrebbe essere la stessa anche in estate.

Lo Monza lo vuole di nuovo: trattativa in corso

Fra gli acquisti fatti durante l’inverno c’è quello di Warren Bondo dal Monza, arrivato nelle ultime ore del mercato ma finora non l’abbiamo ancora visto. Ci avevano parlato di un problema di poco conto ma un mese dopo non ha ancora toccato il campo. In questa operazione coi brianzoli è rientrato Kevin Zeroli, capitano del Milan Futuro e fra i migliori prospetti del settore giovanile rossonero.

Il Monza sta per retrocedere in Serie B e ci sono grossi dubbi sul futuro della proprietà, con Fininvest che sta cercando acquirenti. Nel frattempo però Adriano Galliani continua a lavorare per programmare anche la prossima stagione, che sia anche nel campionato cadetto: all’ex amministratore delegato rossonero piacerebbe prolungare il prestito di Zeroli e lo ha già fatto sapere al Milan.

Che deve decidere se fargli giocare la Serie B o se, invece, prestarlo di nuovo in Serie A in una squadra dove può giocare con continuità. Riflessioni in corso quindi ma la decisione verrà presa da chi guiderà la società nella prossima stagione: dopo questi due anni di disastri, tutti ci auguriamo che a scegliere non saranno le stesse persone di adesso.