Guardiola agita i sogni dei tifosi del Milan, la decisione è presa

Il Manchester City ha messo nel mirino un titolare della squadra di Conceicao, ma il club rossonero è pronto alla contromossa.

La stagione del Milan è sicuramente sotto le aspettative e il recente KO in campionato ha complicato i piani di qualificazione alla prossima Champions League. Aver perso a Bologna significa essere rimasti a -8 dalla Juventus, oggi quarta in classifica. Appare difficile immaginare una rimonta, la squadra di Sergio Conceicao si è rivelata inaffidabile.

I prossimi mesi saranno importanti anche per capire chi continuerà a far parte del progetto rossonero e chi, invece, verrà ceduto. Ci sono calciatori che sembrano destinati a rimanere a Milano, invece altri sono più fuori che dentro. Vanno fatte delle scelte importanti, non ci si può permettere un’altra annata come questa. Nonostante gli investimenti fatti, si è creata una situazione negativa.

Manchester City, occhi su un titolarissimo del Milan

Tra coloro che il Milan vuole confermare c’è sicuramente Tijjani Reijnders. Recentemente è stato confermato che il centrocampista olandese va verso il rinnovo del contratto fino a giugno 2030. Anche se ultimamente è meno brillante rispetto alla prima parte di stagione, il suo rendimento è stato molto positivo nel complesso ed è stato deciso di blindarlo.

De Telegraaf ha confermato che c’è un accordo per il prolungamento contrattuale e che non sarà presente una clausola di risoluzione. Sullo sfondo l’interesse del Manchester City, che ha monitorato con attenzione le prestazioni dell’ex AZ Alkmaar. Salvo colpi di scena, Reijnders firmerà presto il rinnovo e difficilmente lascerà il Milan durante la prossima sessione estiva del calciomercato. Servirebbe un’offerta shock.

Oltre a Tijji, anche Mike Maignan e Christian Pulisic dovrebbero rinnovare il loro rispettivo contratto. Il portiere francese va in scadenza a giugno 2026 e si parla di un’intesa raggiunta per prolungare fino al 2028 con un ingaggio netto annuale che dovrebbe salire a 5 milioni di euro. Stesso stipendio anche per l’ex Chelsea, che invece dovrebbe firmare fino a giugno 2029.

Più complicata la trattativa riguardante Theo Hernandez, che ha la stessa scadenza di Maignan. Il suo rendimento stagionale è pesantemente negativo e il Milan si interroga sul fatto di confermarlo con un aumento di ingaggio (oggi di 4,5 milioni netti). Oggi sembra più probabile la cessione. L’ex Real Madrid, pur dichiarandosi felice a Milano e anche desideroso di rinnovare, sembra aver esaurito il suo ciclo in rossonero.