Joao Felix, destino segnato: il Milan ha fatto la sua scelta

Il futuro dell’attaccante portoghese appare segnato. Ecco la decisione dei rossoneri a solo un mese dal suo arrivo

E’ destinata a chiudersi l’avventura al Milan di Joao Felix. Il portoghese ha stupito proprio tutto al suo esordio: quella mezzora contro la Roma, in Coppa Italia, però, si è rivelata un grande abbaglio. In quei minuto il numero 79 è riuscito a mostrare tutte le sue qualità, segnando anche un gol, quello del 3 a 1, di pregevole fattura, con un grande tocco sotto.

Il colpo di fulmine per Joao Felix è scattato subito, tanto che in molti lo hanno paragonato a Ricardo Kaka. La passione, però, è svanita subita, lasciando spazio alla realtà. Una realtà che ci racconta di un calciatore che dopo la Roma ha giocato sempre titolare e quasi sempre male. L’ex Chelsea non è mai riuscito a lasciare il segno e in diverse sfide è stato tra i peggiori.

Milan-Joao Felix: il futuro è scritto. Il punto della situazione

Difficile, così, a queste condizioni pensare ad un futuro con la maglia del Milan. Il suo stipendio sarebbe anche sostenibile per le casse del Diavolo, essendo sugli otto milioni di euro lordi a stagione. Il cartellino potrebbe rappresentare un problema, considerando che il Chelsea non lo venderebbe per meno di 40 milioni di euro.

E’ evidente, però, che al momento i problemi appaiono altri. Oggi Joao Felix non ha certo contribuito a migliorare il Milan. Anzi. Con il suo impiego sono peggiorate le prestazioni di diversi calciatori, che fino a quel momento avevano fatto bene. Il riferimento è innanzitutto a Tijjani Reijnders, chiamato ad arretrare di qualche metro il suo raggio d’azione. Da trequartista, l’olandese, così, è diventato un mediano.

Ma con il passaggio al 4-4-2, Sergio Conceicao ha allontanato dalla porta sia Rafa Leao che Christian Pulisic. La presenza di Joao Felix, in campo, dunque, sembra giovare proprio a nessuno. Al primo di marzo, dunque, le possibilità di vedere ancora in rossonero il portoghese sono davvero pochissime. Il numero 79 proverà a far cambiare idea alla dirigenza del Diavolo nelle prossime settimane, ma è più facile che Joao Felix sia ancora con Sergio Conceicao (colui che lo ha più voluto al Milan), ma in un’altra squadra.