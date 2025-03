Milan, offerta da 80 milioni: bomba dall’Inghilterra

Due club top club europei monitorano la situazione di un titolarissimo di Conceicao: potrebbe arrivare una proposta importante in estate.

La stagione del Milan è complessivamente negativa ed è probabile che a giugno-luglio-agosto assisteremo a una mezza rivoluzione. È evidente che ci siano diverse cose da cambiare a ogni livello: dalla società alla squadra.

Sarà interessante vedere chi degli attuali titolarissimi rimarrà in rossonero e chi verrà “sacrificato”. C’è qualcuno che ha un futuro incerto. Un nome su tutti è Theo Hernandez, con un contratto in scadenza a giugno 2026 e oggi lontano dal rinnovo. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, cosa che appare molto probabile, potrebbe essere ceduto anche per esigenze di bilancio. Fermo restando che, senza firma, non ci sarebbe alternativa alla cessione nel prossimo mercato estivo.

Calciomercato Milan, quale futuro per Rafael Leao?

A differenza di Theo Hernandez, Rafael Leao ha un contratto che scade a giugno 2028 e quindi la situazione è molto diversa. Inoltre, anche se non ha avuto un rendimento all’altezza delle aspettative, il portoghese ha finora collezionato 10 gol e 7 assist stagionali. Potrebbe essere un calciatore sul quale provare ancora a puntare. Molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore e anche dalle offerte che arriveranno, oltre che dalla volontà del diretto interessato.

Secondo quanto rivelato da TeamTalk, sia il Chelsea che il Barcellona hanno messo gli occhi su Leao. L’interesse del club blaugrana è quello più concreto. Nel contratto dell’esterno offensivo c’è una clausola di risoluzione da circa 175 milioni di euro, ma il Milan non potrà pretendere questa cifra per l’eventuale cessione del cartellino: nessuno farà un’offerta simile.

TeamTalk scrive che potrebbero bastare 80 milioni per assicurarsi Rafa, anche se riteniamo probabile che il Milan parta da una richiesta di 100 milioni. Stando ad alcune indiscrezioni, l’Al Nassr aveva offerto tale cifra nel corso dell’ultima sessione invernale del calciomercato, ma l’assalto è stato respinto.

La fonte inglese dà il Barcellona come club più interessato, però i blaugrana non sono in una situazione finanziaria facile e oggi è difficile pensare a un’offerta importante per Rafa. Dopo i problemi avuti per il tesseramento di Dani Olmo, il Barça dovrà stare più attento in estate.