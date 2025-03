Quattro operazioni al Chelsea: maxi affare col Milan

Il Chelsea fa sul serio e mette nel mirino il Milan: possibile un maxi affare tra i Blues e il club rossonero, tutti i dettagli

Uno, due, tre, quattro. Il Chelsea è pronto a calare il poker. Non da subito, ma durante il prossimo mercato estivo, con l’obiettivo, chiaro, palese, evidente e impossibile da camuffare, di tornare competitivo per la vittoria della Premier, oltre che per fare la differenza in Europa. Un piano semplicissimo che si basa quasi totalmente sul mercato e che potrebbe coinvolgere, in un modo o nell’altro, anche il Milan.

Che Maresca e il club inglese possano guardare con attenzione anche alle situazioni rossonere non è d’altronde una grande sorpresa. I rapporti tra i vertici dei Blues e quelli milanisti sono più che buoni, come dimostrato dai tanti affari che, nel corso delle ultime stagioni, hanno portato a Milano alcuni degli esuberi londinesi, come Loftus-Cheek o Joao Felix.

Stavolta però potrebbe esserci spazio per un percorso inverso. Il Chelsea ha infatti pianificato per l’estate ben quattro super colpi, e a quanto pare vorrebbe imbastire una maxi operazione proprio con il Milan, per portare in Premier quello che da molti è indicato come l’unico vero top player della rosa rossonera.

Chelsea-Milan, maxi affare possibile: i Blues vogliono portarlo in Premier

A raccontare le strategie di mercato del Chelsea in vista del prossimo mercato estivo è stato Fabrizio Romano. Stando al noto esperto di mercato, Maresca vorrebbe mettere a segno almeno quattro grandi colpi, uno per reparto. Giocatori funzionali e in grado di far fare la differenza alla squadra fin da subito.

E se tre di questi non riguardano in alcun modo il Milan (si parla con insistenza di Dean Huijsen, Pablo Barrios e Liam Delap), è per l’attacco che i Blues sembrerebbero intenzionati a guardare in casa rossonera, con la consapevolezza che da Milano potrebbe arrivare il colpo in grado di fare davvero la differenza.

L’attaccante ideale nella mente di Maresca sembrerebbe infatti essere Rafa Leao, un giocatore in grado di rompere gli equilibri con la sua velocità, la forza fisica e la capacità di creare la superiorità numerica in ogni momento. Qualità che è riuscito a dimostrare anche in una stagione come quella attuale.

Tra mille difficoltà, il portoghese resta infatti una delle poche note liete per i tifosi, protagonista fin qui con 10 gol e 7 assist in tutte le competizioni. Numeri da top player anche in una stagione fin qui molto mediocre per i colori rossoneri.

Anche per questo motivo, se la sua partenza sembrerebbe ormai scontata, non è detto che il Milan lo lascerà andare a cuor leggero. Servirà una proposta congrua per convincere Ibrahimovic a liberarsi del giocatore più prezioso della rosa rossonera. Starà al Chelsea riuscire quindi a individuare una valutazione che possa risultare accettabile e corretta per la dirigenza milanista.