Sondaggio per Leao, una big d’Europa prepara l’assalto

Non solo il Barcellona: una big d’Europa ha fatto un sondaggio per Leao, di seguito tutti i dettagli

Quella del Milan è stata un’altra stagione disastrosa. Lo sarà ancora di più questa perché, a meno di clamorosi colpi di scena, non riuscirà nemmeno a qualificarsi per la prossima Champions League. Un fallimento totale di Furlani, di Moncada e di Ibrahimovic, che hanno sbagliato tutte le scelte importanti. La non qualificazione alla competizione europea potrebbe aprire a nuovi e importanti scenari di calciomercato. La politica del Milan è molto chiara: nessun giocatore si può considerare intoccabile, tutti sono in vendita alle giuste condizioni.

Basta considerare che a gennaio la società aveva venduto Theo Hernandez al Como per 40 milioni e Tomori al Tottenham, per completare lo smantellamento della squadra che, solo pochi anni fa, ha vinto lo Scudetto. Fra i protagonisti di quel meraviglioso successo c’è Rafael Leao, e anche lui potrebbe entrare in certi discorsi in uscita, soprattutto se dovesse arrivare l’offerta giusta. Si parla molto spesso del Barcellona ma nelle ultime ore pare essersi inserito anche un club inglese.

C’è anche il Chelsea su Leao

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Chelsea avrebbe avviato dei sondaggi per Rafael Leao tramite persone molto vicine al suo entourage. Il portoghese, che ha rinnovato il contratto coi rossoneri un anno e mezzo fa, ha una clausola rescissoria da 175 milioni: tanti, tantissimi per quello che è il reale valore del ragazzo, che resta uno dei migliori esterni al mondo ma non ha rendimento e numeri da giustificare quella cifra.

Il Chelsea, così come qualsiasi altra squadra interessata, non arriverà mai ad offrire una cifra del genere, ma 100 milioni sono già più in linea con la realtà. Con i Blues ci sono dei discorsi aperti che riguardano altri giocatori, come ad esempio Joao Felix. L’ex Atletico Madrid è arrivato al Milan in prestito secco per circa 5 milioni, con la promessa che, nei mesi successivi, ci sarebbero stati nuovi contatti per capire come procedere. Ad oggi, il rendimento del giocatore non giustifica una spesa esagerata; inoltre, i rossoneri a giugno potrebbero avere un nuovo management e quindi un nuovo allenatore, e questo rischia di cambiare tutto.

Non bisogna scartare l’ipotesi Barcellona. Da tempo ormai si parla di un interesse forte dei blaugrana per Leao, ma anche in questo caso la trattativa non è mai entrata nel vivo a causa della richiesta del Milan pari alla clausola rescissoria. Se i rossoneri dovessero abbassare le proprie pretese, la squadra spagnola diventerebbe una concorrente seria per il suo acquisto.