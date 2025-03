Esonero Conceicao dopo Milan-Lazio: “Notte di riflessione”

Milan di nuovo sconfitto contro la Lazio e addio Europa: Conceicao è a rischio? Le ultime da Sky Sport

Terza sconfitta consecutiva per il Milan dopo Torino e Bologna: se c’era una minima speranza aperta per il quarto posto, da questa sera è definitivamente finita. Siamo al 2 marzo e la stagione dei rossoneri è conclusa: resta solo la Coppa Italia, che non sposta niente di un percorso disastroso, e per il secondo anno di fila.

Sergio Conceicao adesso è al centro delle polemiche perché questa sera con la Lazio si sono viste tante cose brutte anche dal punto di vista tecnico e tattico, con la confusione finale che ha portato all’inevitabile gol della vittoria nei minuti di recupero col calcio di rigore da Pedro.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà una notte di riflessione per la proprietà, con la dirigenza che non resta indifferente anche perché il Milan rischia di rimanere fuori anche dalla Conference League e, come detto, c’è anche una Coppa Italia da giocare. Per questo motivo non è da escludere un clamoroso ribaltone, anche se post Bologna la società aveva ribadito fiducia nei confronti dell’allenatore.