Il Milan ha l’offerta già pronta: Juve ko

Il Milan si è messo al lavoro per pianificare i prossimi acquisti. Sorpassata la Juventus: ora in pole position ci sono proprio i rossoneri.

Il Milan e la Juventus, nelle residue gare che mancano alla conclusione del campionato, si daranno battaglia per conquistare un posto in zona Champions League. I bianconeri, quarti, hanno 8 punti di vantaggio tuttavia i rossoneri, nonostante le numerose problematiche vissute in queste settimane, contano di riuscire a ridurre il gap in questione e avvicinarsi ai rivali. Il duello tra i club proseguirà poi nel corso dell’estate: entrambi, infatti, si sono iscritti alla corsa riguardante un giovane talento in rampa di lancio militante nella Liga.

Parliamo di Cristhian Mosquera, di proprietà del Valencia. Il 20enne difensore centrale è cresciuto a livello esponenziale nel corso di questa annata, diventando una colonna portante della formazione spagnola: 28 le presenze totalizzate tra tutte le competizioni, tutte da titolare. Un ottimo bottino, ulteriormente impreziosito dalla rete rifilata al Leganes lo scorso 9 febbraio. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 tuttavia il divorzio tra le parti andrà in scena al termine dell’attuale stagione.

Il rinnovo, infatti, non rientra nei piani del giocatore, intenzionato a trasferirsi in una società di livello superiore capace di lottare e vincere trofei. Il Valencia, terzultimo in classifica a quota 23 punti, lo ha quindi inserito nell’elenco dei cedibili esponendo in vetrina il prezzo del cartellino: per acquistare Mosquera, stabilmente nel giro della Nazionale Under 21 iberica, servirà una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni. La Vecchia Signora si attivata da tempo ritenendolo un ottimo prospetto da portare a Torino. In pole position, però, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, risulta esserci il Milan.

Milan, il colpo si avvicina: ko la Juventus

Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic avvierà una rivoluzione comprendente diversi addii ed altrettanti acquisti. A subire un profondo restyling sarà il reparto difensivo che, salvo sorprese, saluterà Theo Hernandez (stoppata la trattativa per il prolungamento) e Malick Thiaw. Possibile, inoltre, la partenza di Fikayo Tomori per il quale a gennaio si era fatto avanti il Tottenham. I proventi di queste cessioni andranno a finanziare i colpi in entrata: diversi i profili vagliati, tra cui proprio di Mosquera.

I contatti con il Valencia sono scattati, con i rossoneri pronti a muoversi in termini concreti allo scopo di gettare le basi economiche dell’operazione e bruciare la concorrenza dei rivali. Work in progress in casa Milan. Dopo le tante delusioni vissute fin qui in Serie A e in Champion, la società volterà pagina avviando un nuovo progetto. E in difesa si proverà a ripartire da Mosquera.