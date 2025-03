L’annuncio è chiaro, è finita: Theo Hernandez dice addio al Milan

La storia tra Theo Hernandez e il Milan è ai titoli di coda: arriva l’annuncio che toglie ogni speranza ai tifosi rossoneri

Le strade di Theo Hernandez e il Milan sono destinate a separarsi al termine di questa tremenda stagione. Non è ancora ufficiale, ma poco ci manca. Per quanto il francese abbia dato qualche flebile segnale di ripresa, resta ancora un corpo quasi estraneo alla squadra rossonera in questa stagione, simbolo di un fallimento, tecnico e tattico, che vede anche nelle sue prestazioni decisamente negative uno dei grandi problemi dell’annata in corso.

Non che l’unico responsabile delle difficoltà rossonere del 2024/25 sia ovviamente Theo Hernandez. Per quanto la sua simulazione sia, nel concreto, costata al Milan una clamorosa eliminazione dalla Champions, e una buona decina di milioni di euro, il francese è stato anche autore di alcune prestazioni importanti, e resta comunque un elemento di spicco all’interno della rosa rossonera.

I problemi più gravi sono stati altri. Tra questi, anche la gestione del suo rinnovo contrattuale. Un prolungamento, con relativo adeguamento, di cui si è discusso a lungo ma che non è mai arrivato, e che tutto fa presupporre che non arriverà nemmeno nei prossimi mesi, come confermato da un annuncio che, di fatto, ha il sapore dell’addio.

Addio Theo Hernandez, brutto colpo per i tifosi: arriva l’annuncio più temuto

C’è chi parla di un ritorno al Real Madrid, chi di un clamoroso approdo in una big di Premier, o addirittura al PSG. Quel che è certo è che Theo Hernandez e il Milan sembrano ormai destinati a separare le loro strade, dopo un’avventura ricca di grandi emozioni, momenti indimenticabili ma anche qualche scivolone che, soprattutto negli ultimi mesi, ha finito per incrinare leggermente i rapporti tra il francese e una parte della tifoseria.

Al di là di quella che sarà la sua destinazione, tutto fa però pensare che l’addio di Theo Hernandez sia ormai in cima alla lista dei programmi della dirigenza per il prossimo mercato estivo. Anche perché, senza rinnovo, il suo valore sul mercato rischia di crollare clamorosamente, e di perdere una possibile plusvalenza, dopo quanto accaduto in Champions, al Milan nessuno ha davvero voglia.

Lo ha in pratica confermato il direttore sportivo Moncada, come riportato da Fabrizio Romano: “Il Milan non può permettersi di perdere giocatori a parametro zero“. Tradotto: chi non ha ancora rinnovato e ha un contratto in scadenza nel 2026 è destinato a partire nella prossima finestra di mercato.

Resta da capire a quanto potrà ammontare a questo punto il valore del suo cartellino, visto e considerato che a un anno dalla scadenza non sarà possibile per il club pretendere una somma fuori mercato, come gli 80-100 milioni che, anche solo un’estate fa, qualcuno avrebbe anche potuto offrire per quello che era visto dai più come il migliori terzino sinistro al mondo.