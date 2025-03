Le parole sul ritiro di Djokovic fanno tremare i fan, ora è gelo

I tifosi tremano dopo le dichiarazioni sul ritiro di Novak Djokovic, nessuno se le aspettava: ecco cosa è successo

Il prossimo maggio, Novak Djokovic compirà 38 anni. Il ritiro dal tennis è sempre più vicino ma lui in questo momento non ne vuole sapere. Il serbo è pienamente concentrato sulla stagione: lo scorso anno ha dimostrato di essere ancora all’altezza della situazione, anche se, arrivato a quest’età, deve per forza di cose imparare ancora di più a gestire le sue forze. Uno straordinario atleta come lui sa perfettamente cosa fare e infatti, come ha annunciato verso la fine del 2024, ha già deciso che giocherà soltanto alcuni tornei.

Nel frattempo continua ad essere, inevitabilmente, un punto di riferimento per tutti, in particolare per i più giovani. In molti, ad esempio, vedono qualcosa di lui in Jannik Sinner, l’attuale numero uno al mondo: “Ora è anche più forte”, ha detto di recente mister Riccardo Piatti. L’altoatesino nel frattempo si gode il riposo forzato in seguito alla squalifica di tre mesi mentre Djokovic, dopo l’Australian Open a Melbourne (vinto, a proposito, da Sinner) si prepara a tornare in campo. Intanto, sono arrivate delle importanti dichiarazioni.

Djokovic, le parole di Comesana spiazzano tutti

Fra i giovani in rampa di lancio in questa stagione c’è Francisco Comesana. I suoi risultati finora sono davvero interessanti: ha sfiorato la finale a Rio de Janeiro, fermato sul più bello da Alexander Muller, e a Santiago ha superato Felipe Maligeni Alves. Attualmente, l’argentino è numero 67 al mondo e vuole provare a scalare il più possibile la classifica.

Le sue prestazioni hanno raccolto molta curiosità fra gli addetti ai lavori e, in questi giorni, ha rilasciato una interessante intervista ai microfoni di Clay Tennis. Nel corso di questa chiacchierata, Comesana si è raccontato e, in particolare, ha parlato dei Big 3: Rafa Nadal, Roger Federer e, ovviamente, Novak Djokovic. E a proposito di questo, l’argentino vuole realizzare un sogno al più presto. Per lui sarà un anno di tante prime volte, ma ce n’è una che attende più di ogni altra: “Mi piacerebbe giocare con Novak Djokovic prima che si ritiri, ma non so quando sarà“.

Il giovane tennista quindi spera di incontrare il serbo il prima possibile, così da realizzare uno dei suoi sogni. Non ha mai giocato contro Federer mentre con Nadal ha solo condiviso qualche volta lo spogliatoio, così come gli è capitato di fare con Djokovic. Ora spera di poterlo incontrare: “È lui che voglio sfidare”. Un sogno che è anche una grande opportunità.