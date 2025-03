Milan scatenato, guerra aperta col Napoli: super colpo dal Barcellona

Napoli e Milan, parte la guerra in sede di calciomercato: rossoneri e azzurri vogliono la stella che sta per dire addio al Barcellona

Stagioni e obiettivi diversi. Milan e Napoli vivono momenti quasi opposti. La squadra rossonera, fuori dalla Champions League, è reduce dalla batosta contro il Bologna che sembra aver (forse) irrimediabilmente compromesso la corsa al quarto posto, ora molto lontano.

Parallelamente gli azzurri di Antonio Conte restano in corsa per lo Scudetto e hanno intenzione, ad ogni costo, di arrivare fino in fondo. Ciò che però accomuna rossoneri e azzurri è chiaramente il calciomercato. Già a gennaio qualcosa si è mosso ma le vere ed importanti operazioni troveranno spazio solo a partire da giugno.

I rossoneri potrebbero rivoluzionare un attacco che continua a vedere tra i papabili addii quello clamoroso di Rafa Leao. Ma non solo. Andrà valutato Joao Felix mentre Gimenez era e rimane il cardine per il futuro del reparto avanzato. Ora la dirigenza di Via Aldo Rossi starebbe pensando ad una nuova pedina: il Napoli è già avvisato.

Milan-Napoli, colpo da 40 milioni

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea come Napoli e Milan siano in piena corsa – in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato – per un giocatore che in Spagna ha sempre fatto benissimo. E che adesso potrebbe fare le valigie e lasciare Barcellona per la Serie A.

Si tratta di Ferran Torres, uno dei calciatori che nel mese di gennaio è stato accostato con forza alle due big di Serie A. Il Napoli, oggi come allora, è alla disperata ricerca di un degno erede di Kvaratskhelia. E così il gioiello spagnolo, utilizzato da Flick soprattutto a partita in corso, viene considerato il nome ideale per l’attacco di Conte. I tentativi, vani, nella sessione invernale di mercato li ha fatti pure il Milan. Prima di arrivare al prestito di Joao Felix, che fino ad ora ha deluso le aspettative in maglia rossonera, la dirigenza di Via Aldo Rossi aveva sondato con decisione il terreno per Ferran Torres.

Ma Flick, ritenendo Torres fondamentale nelle rotazioni in attacco, ha detto no all’addio a stagione in corso. In estate le cose potrebbero cambiare anche se la concorrenza di certo non mancherà. Per Ferran Torres, sotto contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2027, la dirigenza blaugrana intende chiedere ben 40 milioni di euro. Una cifra importante che non scoraggia né il Tottenham né soprattutto l’Arsenal. Mikel Arteta conosce bene il giocatore, sin dal tempo trascorso insieme al Manchester City.

E così l’allenatore dei ‘Gunners’ spingerebbe per il suo approdo in quel di Londra. Lo spagnolo, 25 anni, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia del Barcellona ha già racimolato 28 presenze tra campionato e coppe, con 11 reti e 3 assist vincenti.