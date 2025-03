Milan, sorpresa Walker: l’inglese stupisce tutti

Novità importantissime legate al terzino inglese. Ecco cosa è successo a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro la Lazio

Poche ore e il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo contro la Lazio per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci da un doppio ko, contro il Torino e il Bologna, che ha allontanato Mike Maignan e compagni dal quarto posto, forse in maniera definitiva.

Credere nella qualificazione alla prossima Champions League, adesso, appare davvero utopistico, ma il Diavolo è chiamato comunque a correre e a far punti per centrare l’Europa. Una stagione senza coppe sarebbe un disastro ancora più grande. Ma il Milan deve comunque restare aggrappato al sogno quarto posto finché la matematica lo consentirà. In via Aldo Rossi, dopo il calciomercato di gennaio, non vogliono mollare l’idea di poter qualificarsi alla competizione europea più prestigiosa.

Servirà chiaramente vincere contro la Lazio. Un risultato diverso non è contemplato. Tre punti per avvicinarsi al quinto posto occupato dal club biancoceleste e poi chissà… Al Milan si chiede un passo alla volta: poi da lunedì, finalmente, Sergio Conceicao, potrà lavorare per la prima volta per una settimana intera. Dalla prossima sfida, dunque, non ci saranno più scusanti.

Milan al completo contro la Lazio: le scelte di Conceicao

Testa, prima, però, alla Lazio. Stasera il Milan affronterà i biancocelesti con la miglior formazione possibile. La notizia di queste ore è, infatti, legata al recupero di Kyle Walker. L’inglese, uscito malconcio contro il Feyenoord, sembrava dover star fuori dai campi di gioco per un mesetto e invece stamani ha svolto la rifinitura con la squadra ed è dunque a disposizione di Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese è pronto ad affidarsi alla sua esperienza. L’alternativa è chiaramente Alex Jimenez, ma non si può escludere Fikayo Tomori, per un Milan schierato in campo’ un po’ diversamente rispetto al solito. Il resto della difesa vedrà chiaramente Theo Hernandez, Pavlovic e Malick Thiaw. A centrocampo Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders non si toccano al pari di Yunus Musah.

In avanti il candidato a sedersi in panchina è Joao Felix. Spazio così a Christian Pulisic (con il via libera dei medici), insieme a Rafa Leao e Santi Gimenez. Il Diavolo, dunque, può di fatto affidarsi ai suoi migliori giocatori. Un dettaglio non da poco