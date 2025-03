@ML – Cardinale sceglie il nuovo ds: blitz per la fumata bianca

Il Milan è pronto a scegliere il direttore sportivo che verrà inserito in organico: ecco di chi si tratta: il punto della situazione

Sono ore caldissime per il Milan. Il club rossonero è finalmente pronto ad affidarsi ad un nuovo direttore sportivo. La settimana che inizierà è quella della separazione ufficiale con Pier Donato Vercellone. In via Aldo Rossi, dunque, accoglieranno presto un nuovo Chief Communications Officer a brevissimo.

Ma questi sono i giorni anche del Direttore Sportivo. Il Diavolo, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic in prima linea, ha deciso di premere il piede sull’acceleratore per mettere in organico quella figura, che ormai manca da dicembre, quando è arrivata la separazione da Antonio D’Ottavio. A gennaio così è stato Giorgio Furlani ad avere potere di firma per il calciomercato.

Ora tutto cambierà con il Milan che finalmente avrà un direttore sportivo, che ha maturato tanta esperienza e conosce sia la Serie A che la politica del calcio italiano. In questi giorni ci sono stati dei contatti sia con Fabio Paratici che con Igli Tare. Per il ruolo di ds appare dunque, ormai, una corsa a due.

Milan, corsa a due per il ruolo di direttore sportivo

Come ampiamente scritto, il Milan ha avuto dei contatti anche con Andrea Berta, ma tardivamente. L’ex Atletico Madrid è ormai ad un passo da un club di Premier League. L’avventura del bresciano è dunque destinata a proseguire all’estero. Perdono terreno Francois Modesto, idea che non ha mai trovato conferme, D’Amico e Burdisso. La prossima settimana può davvero essere quella decisiva per la fumata bianca, con il Milan che non vuole andare oltre la primavera per la scelta del ds, così da poter programmare la stagione 2025/2026.

C’è da capire con quale allenatore si ripartirà (Sergio Conceicao è sempre più a rischio e difficilmente sarà seduto sulla panchina del Diavolo la prossima stagione)e inevitabilmente il nuovo ds avrà voce in capitolo, al pari di Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Appare evidente, dunque, che l’arrivo di una figura importante, potrebbe portare Geoffrey Moncada ad essere ridimensionato. Se il francese non dovesse rinnovare il proprio accordo con i rossoneri (ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno), è molto probabile che torni a fare il capo scout. Al Milan, dunque, si è pronti a cambiare