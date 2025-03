Pandemonio Milan, il club ora accelera: arriva subito il primo affare

Pronto il “primo colpo” a giugno del Milan: la società rossonera sembra aver deciso di puntare tutto su di lui, i dettagli

Il Milan a giugno dovrà ricominciare da zero. Di nuovo, per l’ennesima volta. In due anni, cioè da quando a giugno 2023 è iniziato il nuovo progetto senza più Maldini e Massara, la squadra e la società hanno raccolto soltanto fallimenti: Furlani, Moncada e, solo dopo, Ibrahimovic hanno sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Gerry Cardinale, che ha rinunciato a due dei migliori dirigenti possibili senza troppi problemi, a giugno deve sicuramente intervenire. E infatti le indiscrezioni raccontano che è già iniziata la ricerca di un direttore sportivo.

Circolano tanti nomi e uno dei più forti era quello di Andrea Berta, che ha lasciato l’Atletico Madrid undici anno dopo; a quanto pare, però, sembra destinato ad un altro club all’estero. Non mancano le alternative ma ce n’è uno in particolare che convince i tifosi perché italiano, perché ha grande esperienza e perché conosce molto bene il calcio e i giocatori. E sa già come si vince, perché lo ha fatto per molti anni alla guida di un altro top team italiano.

Il “primo colpo” del Milan può essere un ex Juve

Il riferimento è ovviamente a Fabio Paratici, protagonista di un ciclo importante di successi alla Juventus prima di andare al Tottenham dove, per un motivo o per un altro, non è riuscito a ripetersi. Durante l’esperienza in Premier League è stato squalificato in seguito al processo plusvalenze; adesso è libero ed è di nuovo disponibile ed è alla ricerca della giusta opportunità per ripartire. Il Milan può essere l’occasione migliore per lui e lui può essere l’occasione migliore per il Milan.

Paratici come detto ha grande esperienza e grandi conoscenze, che sono proprio le due caratteristiche che servono ad una società come quella rossonera. Dopo Maldini e Massara, RedBird ha deciso di affidare la parte sportiva ad un gruppo di persone che non aveva mai fatto prima il mestiere, un errore gravissimo e i risultati sul campo lo hanno dimostrato. Adesso non si può più sbagliare e per questo ci si aspetta una scelta forte e importante.

La cosa migliore in assoluto sarebbe chiamare Paolo Maldini e scongiurarlo di ritornare (e potrebbe non bastare a convincerlo, giustamente) ma alternative di qualità non mancano e Paratici è fra queste. Occhio anche ad Igli Tare, ex Lazio, e a Francois Modesto, sconosciuto ex Monza.