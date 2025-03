Questione di bilancio, Milan “costretto” a riportarlo in rossonero

Un giovane rossonero potrebbe far parte della squadra della prossima stagione dopo il prestito, ci saranno delle valutazioni: ecco la situazione.

I prossimi mesi saranno molto importanti per delineare chi continuerà a far parte del progetto Milan anche nell’annata sportiva 2024/2026. Ci sono giocatori che sembrano sicuri di rimanere, altri con le valigie pronte e alcuni con un futuro incerto.

La società rossonera ha mandato in prestito un po’ di calciatori nel corso delle ultime sessioni di calciomercato e verrà il momento di decidere il loro destino. Per qualcuno è previsto un diritto di riscatto, dunque saranno i club nei quali sono approdati a dover scegliere se procedere o meno con l’acquisto a titolo definitivo del cartellino. Altri hanno lasciato Milano in prestito secco, pertanto la situazione è diversa.

Con quest’ultima formula sono partiti Marco Pellegrino (Huracan, dopo i mesi all’Independiente), Marko Lazetic (FK TSC Backa Topola), Alexis Saelemaekers (Roma) e Kevin Zeroli (Monza). La Roma sembra interessata a comprare Saelemaekers, valutato circa 25 milioni di euro dal Milan, che incassando tale cifra metterebbe a bilancio una plusvalenza niente male.

Calciomercato Milan, rimane dopo il prestito?

Pellegrino e Lazetic dovrebbero rientrare a Milano per poi ripartire. Ci sono dubbi su Zeroli, un giovane sul quale il club crede molto. Adriano Galliani lo ha voluto fortemente a Monza, dopo aver ceduto Warren Bondo proprio ai rossoneri. Non è escluso che possa cercare di trattenerlo, magari sempre in prestito. Anche in caso di Serie B, potrebbe essere utile al giocatore un’esperienza nel campionato cadetto.

Il Milan dovrà valutare se cederlo di nuovo in prestito oppure se tenerlo, molto dipenderà anche dal rendimento del centrocampista 20enne in questa ultima parte della stagione. Da quando si è trasferito a Monza ha collezionato 3 presenze per un totale di 70 minuti in campo. Per la sua crescita è importante avere più spazio possibile nei prossimi mesi. Cercherà di convincere Alessandro Nesta a dargli un buon minutaggio.

Zeroli è un centrocampista promettente e deve essere bravo a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa dal suo allenatore. Poi per il futuro si vedrà. Possono esserci più scenari. Sicuramente non avrà problemi a trovare una sistemazione, la cosa fondamentale è non sbagliare scelta e non correre il rischio di buttare una stagione.