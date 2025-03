“Resterebbe anche l’anno prossimo?”, la risposta di Conceicao spiazza

Conceicao risponde in conferenza stampa alla domanda sul suo futuro, le parole del tecnico portoghese spiazzano i tifosi

Per Sergio Conceicao è un’altra notte difficile dopo quelle contro Torino e Bologna. Una terza sconfitta di fila che porta il Milan al nono posto, dietro alla Roma che poche settimane fa era addirittura in zona salvezza, e lontanissimo dalla zona Europa. La Champions League è un miraggio, ma anche Conference ed Europa League sono distanti. Ora l’obiettivo è provare a rientrare almeno per queste, ma in questo momento il Milan può perdere davvero contro chiunque.

A San Siro l’ambiente stasera era devastante: la Curva Sud è entrata dopo 15′ e da quel momento in poi ha cantato tantissimo contro Gerry Cardinale e la proprietà in generale. In tutto questo, Conceicao sta avendo grosse difficoltà e sta facendo anche tanta confusione, con stasera il cambio poco prima della fine del primo tempo Joao Felix per Musah a sconfessare quindi la formazione titolare.

In molti si chiedono se possa accadere qualcosa alla sua panchina da qui a domani mattina, ma la sensazione è che alla fine Conceicao resterà fino al termine della stagione, in qualsiasi caso. In conferenza stampa però gli è stato chiesto se lui si sente di proseguire il lavoro anche nella prossima stagione e ha risposto così: “Ho tante cose, devo pensare a Lecce, non penso a chissà che. Vivo giorno per giorno. La cosa più importante è il Milan, non è Conceicao se resta o se non resta. Mi dispiace per i tifosi, perché io sono abituato a vincere. Mi fa male questa cosa. Io sono veramente ferito per questi risultati. Non mi sento per niente bene in questo momento. E quello che faccio in questi momenti è lavorare, ancora di più“.