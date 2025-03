Sinner si è salvato, può esultare: così cambia di nuovo tutto

Grande notizia per lo squalificato Sinner: le notizie che arrivano dal Messico sorridono al tennista italiano, i dettagli

Per Jannik Sinner è un momento di riposo… forzato. Da diverse settimane è iniziata la squalifica di tre mesi, arrivata in seguito ad un patteggiamento con la WADA. Come hanno rivelato dopo gli avvocati del tennista, non è stato semplice convincerlo ad accettare ma questa era l’unica soluzione per evitare il peggio, visto che dal TAS di Losanna poteva arrivare anche uno stop molto più lungo. Dovrà stare fermo fino ad inizio maggio quindi, giusto in tempo per gli Internazionali d’Italia a Roma. Dal 13 aprile prossimo potrà iniziare ad allenarsi.

Per adesso, come detto, si gode un po’ di riposo in famiglia e praticando lo scii, la sua grande passione che, da bambino, ha svolto anche agonisticamente – e, manco a dirlo, con ottimi risultati. Nel frattempo però si gioca e in questi giorni è di scena l’ATP di Acapulco. Sinner è attualmente numero uno al mondo, posizione confermata anche grazie alla vittoria dell’Australian Open, per il secondo anno di fila, nel mese di gennaio. I tifosi temono che questo periodo di stop possa costargli il posto da numero uno del Ranking, ma le notizie che arrivano sono positive.

Buone notizie per Sinner, il tennista italiano può esultare: i dettagli

In seguito ai risultati dei suoi rivali in Messico, per il ranking e per la posizione di Sinner c’è già una sentenza: c’è già l’aritmetica certezza che Jannik resterà al primo posto almeno fino al torneo di Montecarlo in programma ad inizio aprile, poco prima quindi dell’inizio degli Internazionali di Roma.

L’altoatesino, così facendo, potrà arrivare alle 44 settimane in testa alla classifica del Ranking e potrà quindi superare grandi tennisti come Ilie Nastase, Andy Murray e Gustavo Kuerten. Dopodiché tutto dipenderà dai prossimi tornei di Zverev (deve difendere 700 punti fra Indian Wells, Miami e Montecarlo) e di Alcaraz (deve difenderne 1200). Entrambi dovranno fare un bel po’ di vittorie per riuscire a spodestare Sinner e prendergli la prima posizione in classifica prima del suo ritorno per gli Internazionali d’Italia. Insomma, ci sono tutti i presupposti per stare tranquilli: Sinner, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà ancora numero uno al mondo fino al suo rientro, ma deve sperare che Zverev e Alcaraz non riescano in una vera e propria impresa.