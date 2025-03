Addio Champions, non solo Theo: Milan costretto ad un’altra cessione eccellente

Senza quarto posto in Serie A, certamente vedremo qualche partenza importante in casa rossonera: Hernandez sembra sicuro dell’addio, ma attenzione ad altri nomi.

Le due sconfitte consecutive contro Bologna e Torino sono state pesantissime per le ambizioni di classifica del Milan. La corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League si è complicata enormemente. Serve un’impresa forse troppo grande per il gruppo allenato da Sergio Conceicao.

Il quarto posto era l’obiettivo minimo stagionale e fallirlo potrebbe avere delle conseguenze. Niente di nefasto, anche perché in questi anni il club ha lavorato bene in termini di bilancio, però senza Champions il mercato estivo potrebbe essere comunque condizionato. I premi UEFA portano in casa tantissimi soldi, rinunciarvi comporta qualche conseguenza: giocare, eventualmente, l’Europa League oppure la Conference League è tutta un’altra cosa sia sul piano sportivo che su quello economico.

Milan, chi parte senza Champions League?

La stagione difficile a cui stiamo assistendo fa pensare che al Milan ci saranno tanti cambiamenti durante il prossimo calciomercato estivo. Senza Champions League, qualcuno potrebbe anche chiedere la cessione per andare a giocare in una squadra che gli consenta di giocare nella competizione.

Un calciatore che in ogni caso sembra destinato alla partenza è Theo Hernandez, il cui rinnovo di contratto è lontano. La trattativa non è mai decollata in questi mesi, l’agente del terzino chiede un aumento dello stipendio sul quale il Milan ha forti dubbi. Le ultime due stagioni dell’ex Real Madrid sono state abbastanza negative, normale che ci siano delle perplessità sulla possibilità di riconoscergli un “premio” economico rispetto ai 4,5 milioni di euro netti che percepisce oggi.

La sensazione è che le parti si diranno addio. A gennaio il Milan aveva accettato i circa 50 milioni offerti dal Como, destinazione rifiutata da Hernandez. Il fatto che la società rossonera abbia detto sì al trasferimento non ha aiutato la negoziazione per il prolungamento contrattuale.

Oltre a Theo, potrebbe lasciare Milanello anche qualcun altro. Uno degli indiziati è Fikayo Tomori, considerato cedibile già nel mercato invernale. È stato l’ex Chelsea a rifiutare il trasferimento al Tottenham negli ultimi giorni della sessione. Attenzione pure ad eventuali offerte per Malick Thiaw, in ripresa rispetto alla scorsa stagione.

Grande incognita Rafael Leao, molto gradito a Chelsea e Barcellona. Se dovesse arrivare una proposta da 90-100 milioni, il Milan potrebbe dire sì. Scontate le partenze di calciatori come Emerson Royal, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze e Luka Jovic.