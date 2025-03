Addio Milan, Maignan con la valigia: intreccio con l’ex Inter

Cambiano gli scenari per il futuro di Mike Maignan: intreccio clamoroso con l’ex Inter, l’addio al Milan è ormai certo

Il futuro è ancora un grande enigma per il Milan, soprattutto dopo una stagione difficile come quella che il popolo rossonero sta vivendo in questo 2025. Sembra però certo che nel mercato estivo ci sarà una vera e propria rivoluzione. Tanti dei big su cui sono stati costruiti i recenti successi del club potrebbero dire addio al Milan. Tra questi, non solo Theo Hernandez, ma anche quel Mike Maignan che ha saputo raccogliere l’eredità di Donnarumma ed entrare fin da subito nella storia rossonera.

Con un contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che tarda ad arrivare, nonostante le parti stiano discutendo da tempo, è chiaro che in estate il futuro del portiere francese dovrà essere deciso. E senza la firma sul prolungamento, il suo addio appare a dir poco scontato, per evitare di perdere un giocatore di questo peso a parametro zero dopo pochi mesi.

E, d’altronde, le pretendenti per l’estremo difensore non mancano. Al di là di una stagione non proprio esaltante, Maignan resta infatti ancora uno dei portieri più rispettati e apprezzati in Europa, e secondo fonti spagnole il suo futuro potrebbe addirittura essere legato, a questo punto, a quello di un grande ex calciatore dell’Inter.

Maignan si allontana del Milan: pronto l’affondo di una big di Premier

Accostato, negli scorsi anni, a club del calibro di Real Madrid e PSG, Mike Maignan potrebbe in realtà proseguire la sua carriera in Premier League. Le squadre interessate al francese non mancano, infatti, nel campionato più ricco del mondo. Tra questi anche quel Manchester United alle prese con l’ennesima stagione fallimentare.

La dirigenza dei Red Devils sta cominciando infatti a studiare il mercato in vista dell’ennesima rivoluzione estiva, e in questa rivoluzione potrebbe essere coinvolto, suo malgrado, anche André Onana, portiere ex Inter che non ha mai convinto del tutto dal suo arrivo a Manchester.

Gli errori, ancora una volta numerosi, commessi in questa stagione gli hanno fatto perdere ancora credibilità nell’ambiente di Old Trafford, e anche per questo motivo un suo addio al termine del campionato in questo momento appare più di una remota possibilità. Un addio che, se confermato, potrebbe tradursi in un assalto a Maignan, da dover convincere però con un’ottima offerta economica e con un progetto meno lacunoso rispetto a quello realizzato negli ultimi anni.

Resta da capire, a quel punto, su chi sceglierà invece di puntare il Milan, in caso di partenza del portierone francese. Se un arrivo dello stesso Onana appare infatti solo una suggestione, e peraltro non particolarmente affascinante per i tifosi, è più che possibile che il club possa puntare con forza su qualche profilo giovane ma già esperto del nostro campionato, come i vari Caprile o Vasquez, che tanto bene stanno facendo nella stagione in corso.