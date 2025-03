Al Milan si cambia: dalla Ferrari al rossonero, arriva l’ufficialità

Le ultime sul futuro del Milan. A breve arriverà l’annuncio ufficiale: la scelta è stata presa. Ecco chi arriva in rossonero

Sono giorni intensi per il Milan. Il club rossonero deve fare i conti con una profonda crisi. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, per mano del Feyenoord, sono arrivati ben tre sconfitte in Serie A, contro Torino, Bologna e Lazio. La corsa al quarto posto è dunque, di fatto, conclusa, ma ora c’è il rischio concreto di non giocherà in nessuna competizione europea.

La crisi è davvero insuperabile e così si sta iniziando a pensare alla prossima stagione. Una stagione che inevitabilmente sarà caratterizzata da cambiamenti. Cambiamenti che avverranno fin da subito. D’altronde per dar vita ad una rivoluzione servirà affidarsi anche ad un nuovo direttore sportivo. Un ds ben diverso da Antonio D’Ottavio, un ds che abbia voce in capitolo sulle scelte che verranno fatte.

Questi sono così giorni importanti per la scelta del direttore sportivo. La settimana scorsa ci sono stati dei contatti con Fabio Paratici e Igli Tare. La sensazione sempre più forte è che ormai si tratta di una corsa a due tra l’ex Juventus e l’ex Lazio. Restano sullo sfondo Francois Modesto e Nicolas Burdisso. Praticamente da depennare, invece, ormai Andrea Berta. L’ex Atletico Madrid è stato contattato tardivamente ed è pronto a continuare la propria avventura all’estero e più precisamente in Premier League, a Londra sponda Arsenal.

Milan, arriva u nuovo Chief Communications Officer

Al Milan però si sta cambiando anche in altri settori. Venerdì scorso c’è stata la separazione tra i rossoneri e Pier Donato Vercellone. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare in questi giorni, ma la decisione è stata presa, con la conferma dell’ormai ex Chief Communications Officer del Diavolo.

Un Diavolo che è dunque pronto a ripartire da una nuova figura

Ora in #Ferrari, prima in #FCA, #Ford e #Nike, questi i marchi dove il nuovo potenziale volto dell’@acmilan ha operato prima di questa avventura nel mondo del calcio. Curriculum di tutto rispetto, l’aspetta un lavoro davcero importante. Per gli auguri, aspettiamo ufficialità.… pic.twitter.com/Nw4FrWcTKM — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) March 2, 2025

Francesca Montini, come scrive Alessandro Jacobone, sul proprio profilo X, è dunque pronta ad entrare a far parte del mondo rossonero: “Ora in Ferrari, curriculum di tutto rispetto, l’aspetta un lavoro davvero importante”, scrive il giornalista.