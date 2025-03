Incontro a Casa Milan, firma in questi minuti: finalmente il rinnovo

In questi minuti un titolarissimo rossonero è in sede per firmare: ecco le ultime news.

Momento difficilissimo per il Milan, protagonista di risultati negativi in campo. Contro la Lazio è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato e i tifosi sono sul piede di guerra. L’ambiente attorno alla squadra è particolarmente negativo e, come spiegato da Sergio Conceicao, condiziona i giocatori.

Ci sono tante riflessioni da fare in questo periodo. Bisogna capire su chi continuare a puntare anche nella prossima stagione e chi cedere. Uno che il club intende trattenere è Tijjani Reijnders, in crescita rispetto alla prima annata in maglia rossonera. Soprattutto nei primi mesi si è fatto notare con gol, assist e giocate importanti. Poi c’è stato un calo fisico che lo ha condizionato, però mostra ancora alcuni lampi della sua classe. Avere un sostituto all’altezza lo avrebbe aiutato, evitandogli di giocare sempre e di rifiatare poco.

Milan, Reijnders rinnova: le ultime news

A conferma del fatto che il Milan vuole puntare sul centrocampista olandese, in questi mesi ha lavorato al rinnovo del suo contratto. La trattativa non è stata complicatissima, perché il giocatore era ben felice di stipulare un nuovo accordo più remunerativo. Le parti sono arrivate a raggiungere un accordo.

Proprio pochi minuti fa, Reijnders è arrivato a Casa Milan per firmare il prolungamento contrattuale fino a giugno 2030. Il suo stipendio netto annuo dovrebbe passare da circa 1,7 milioni di euro a oltre 3 milioni, con i bonus. Un giusto riconoscimento per il suo rendimento particolarmente positivo. Blindare il nazionale olandese è importante anche per respingere i tentativi di società straniere. In queste settimane si è parlato soprattutto di Manchester City e Chelsea.

Il Milan ha pagato Reijnders 20,5 milioni, battendo la concorrenza del Barcellona, destinazione che il calciatore aveva messo al secondo posto quando si sono fatti avanti i rossoneri. Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori sono stati bravi a comprarlo dall’AZ Alkmaar, Oggi il valore del cartellino è decisamente superiore e una eventuale trattativa non partirebbe mai per meno di 50 milioni.

Ma come abbiamo accennato prima, il rinnovo rientra proprio nell’ottica di tenere Tijji e continuare ad averlo come perno della squadra. Il classe 1998 nato a Zwolle ha messo insieme 12 gol e 3 assist nelle 40 presenze di questa stagione in un Milan particolarmente altalenante e deludente. Cosa riuscirebbe a fare in una squadra che funziona bene? Speriamo di scoprirlo nella prossima stagione.