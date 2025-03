Idea Kessié in Serie A, l’affare si chiude in estate

Franck Kessie è pronto a tornare nel massimo campionato italiano la prossima estate. Ecco chi vuole il centrocampista attualmente in Arabia Saudita, all’Al-Ahli

Dopo aver chiuso la propria avventura al Milan, Franck Kessie è un po’ finito nel vortice dell’anonimato. In molti d’altronde erano convinti del fatto che per un giocatore con le sue caratteristiche decidere di approdare al Barcellona non sarebbe stata la scelta migliore e così effettivamente è stato.

L’ivoriano dopo un’annata non certo esaltante con la maglia dei blaugrana ha fatto le valigie decidendo di trasferirsi in Arabia Saudita. Tanti soldi e una carriera ad alti livelli messa in pausa, come fatto da tanti altri ottimi giocatori. La firma con l’Al-Ahli è stata fino al 30 giugno 2026. E’ molto probabile così, che fra un ano e mezzo, Kessie decida di rimettersi in discussione tornando a giocare in Europa.

Difficile dire al momento chi avrà voglia di scommettere su un calciatore che lo scorso 19 dicembre ha compiuto 28 anni. In Serie A, però, ha fatto davvero tanto bene , prima con la maglia dell’Atalanta poi con quella del Milan, tanto da attirare le attenzioni un po’ di tutto il mondo. In Italia lo volevano le big, dall’Inter alla Juventus, in Inghilterra era soprattutto il Tottenham di Antonio Conte a pensarci seriamente.

Franck Kessie torna in Serie A: ecco chi vuole il centrocampista ivoriano

Chissà, dunque, che queste squadre non tornino a farci un pensierino. Franck Kessie potrebbe addirittura lasciare il campionato della Saudi Pro League già la prossima estate con il pagamento di un indennizzo non certo alto.

In questa stagione con la maglia dell’Al-Ahli ha praticamente giocato sempre, spesso con la fascia da capitano al braccio. Fino a questo momento, così, sono state trenta le presenze, di cui ventuno in Saudi Pro League, con un gol e quattro assist. Da segnalare anche i cinque gialli. L’ex Milan e Atalanta ha poi disputato sette match nella AFC Champions League Elite, con una rete, oltre una partita sia nella King’s Cup che nella Saudi Super Cup.

Dalla prossima estate, come detto, potrebbe esserci la Serie A nel suo futuro. Sono soprattutto due le squadre che ci stanno pensando seriamente. Una è la Fiorentina di Raffaele Palladino, l’altra è il Napoli di Antonio Conte. Proprio il tecnico italiano avrebbe suggerito il suo acquisto