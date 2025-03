Il messaggio di Leao a sorpresa: “Contro tutti e tutto”

Il post Instagram di Leao sembra un chiaro messaggio anche ai tifosi: cosa ha detto il portoghese sul suo profilo dopo Milan-Lazio

Ennesima notte amara per il Milan che dice addio definitivamente alla Champions League. I rossoneri, a meno di miracoli al momento difficili da immaginare, non parteciperà alla prossima edizione della competizione. L’unica cosa che resta in questa stagione è la possibilità di arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, ma per farlo bisogna battere l’Inter in semifinale. In ogni caso, vincere la coppa di lega non sposterebbe di un millimetro il giudizio su questa annata, altamente fallimentare (e la cosa più grave è che era tutto prevedibile).

Ieri contro la Lazio è arrivata la terza sconfitta di fila in campionato dopo quella con Torino e Bologna. Non resta altro che sperare di arrivare almeno in Europa League, ma anche per quella la strada è piena di ostacoli. Ieri a San Siro abbiamo assistito ad una contestazione durissima dei tifosi e in particolare della Curva Sud, entrata dopo 15′ cantando cori contro la proprietà. Un clima difficile anche per i giocatori, che evidentemente hanno accusato il colpo. E il post di Rafael Leao di stamattina è un chiaro segnale.

Il post Instagram di Leao

L’esterno portoghese ieri ha fatto l’assist per il gol inutile di Chukwueze: oltre ad un paio di sgasate interessanti, nient’altro da segnalare. Negli ultimi minuti, tra l’altro, avrebbe potuto servire Gimenez solo davanti alla porta, ma ha clamorosamente sbagliato il passaggio. Insomma, anche per lui, uno dei pochi a salvarsi in questa maledetta stagione, è stata una serata molto difficile.

Stamattina su Instagram ha pubblicato un post abbastanza emblematico, che sembra anche un chiaro messaggio rivolto ai tifosi: “Purtroppo siamo contro tutti e tutto“, inizia così la storia Instagram di Rafa. “Lavoriamo per tornare ad avere risultati positivi e il gruppo continuerà ad essere più unico che mai“, ha aggiunto. Il portoghese fa sicuramente riferimento a quanto accaduto nella serata di ieri, quando anche San Siro sembrava remare contro.

Ma l’atteggiamento dei tifosi, che nonostante i segnali di disastro evidenti hanno sostenuto sempre la squadra in casa e fuori, è inevitabile. Leao, così come tutti gli altri, dovrebbero soltanto rendersi conto della situazione, ma da post come questo non sembra molto chiara l’idea, senza parlare di questa inutile e stancante retorica del “lavoriamo per migliorare” con un campionato ormai finito e impossibile da rimettere in riga. Nemmeno la Coppa Italia basterebbe a farlo.