Il Milan ha scelto il suo prossimo direttore sportivo: decisione presa

Una delle mosse del Milan per cercare di uscire dalla crisi è quella di andare a mettere sotto contratto un direttore sportivo che possa pensare alla costruzione della rosa da affidare al prossimo allenatore.

La mancanza di una figura come quella di un ds si è sentita molto in questa stagione dei rossoneri che nel giro di poche settimane hanno di fatto fallito un’intera stagione restando con la Coppa Italia come unico obiettivo.

Il ko in Champions League contro il Feyenoord ed il quarto posto ormai irraggiungibile per gli uomini di Conceicao hanno resto fallimentare la stagione del Milan che in queste ultime partite che lo dividono dalla fine del campionato deve cercare di assicurarsi almeno un posto in Europa. Nel frattempo la proprietà è al lavoro per cercare di mettere sotto contratto un nuovo direttore sportivo che sappia costruire una squadra che possa rilanciare le ambizioni di una società che nel giro di poche settimane ha visto sgretolarsi un castello costruito tra la scorsa estate ed il recente inverno.

Milan, la scelta del direttore sportivo è fatta: ci siamo

Il Milan ha scelto Igli Tare come prossimo direttore sportivo. Le parti si sono incontrate e ci sarebbe già un accordo per rendere l’ex Lazio il ds che il club sta cercando in queste ultime settimane.

L’ex attaccante di Bologna e Brescia conosce benissimo il campionato italiano avendo giocato a lungo in Serie A ed essendo stato per diversi anni il direttore sportivo della Lazio di Claudio Lotito. Tare è pronto a legarsi al Milan e potrebbero giungere novità in merito già entro la fine della settimana corrente.

Una mossa, quella del Milan, che è volta a dare maggiore stabilità all’interno della società e che darà un punto di riferimento anche alla proprietà per quello che concerne il mercato, la costruzione dell’organico ed il rapporto diretto con quello che sarà il prossimo allenatore. Lo stesso Tare, insieme al resto della dirigenza, inizierà poi a lavorare per cercare il profilo adatto alla panchina del Milan in vista del 2025/2026.

Sembra essere giunta ad una svolta positiva la ricerca del club del nuovo dirigente con i rossoneri pronti a ripartire dal classe 1973 che dovrà creare con Zlatan Ibrahimovic un asse solido per la rinascita di una squadra ora in grande difficoltà. Al momento, quello di Igli Tare è l’unico nome sulla lista del Milan con Fabio Paratici che non rientrerebbe nei piani dei rossoneri. L’ex direttore sportivo della Juventus, una volta terminata la squalifica, dovrebbe proseguire la sua carriera in Inghilterra.