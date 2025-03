Un ex galattico al Milan: è lui l’uomo giusto

Il Milan sta studiando già le mosse di mercato da mettere in atto in vista della prossima stagione con un nome nuovo che accende la fantasia dei tifosi rossoneri.

La vittoria in Supercoppa italiana aveva illuso il Milan che potesse esserci un’inversione di marcia con l’arrivo di Sergio Conceicao che ha però poi trovato gli stessi problemi riscontrati durante la gestione di Paulo Fonseca.

Con ogni probabilità ci sarà un nuovo allenatore alla guida del Milan in vista della prossima stagione con la società che sta facendo le sue valutazioni anche se tutto passerà prima dall’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. Fabio Paratici e Igli Tare sembrano essere in pole position con l’ex Lazio che nelle ultime ore appare più vicino al club meneghino. Nel frattempo la società sta iniziando ad inserire nella propria lista dei desideri diversi nomi con l’intenzione di andare a migliorare la rosa con giocatori esperti e pronti dal punto di vista internazionale.

Calciomercato Milan, nome nuovo per il centrocampo: i rossoneri sognano il grande colpo

Secondo quanto affermato da Fichajes.net il Milan avrebbe messo nel mirino Casemiro del Manchester United. Una volta lasciato il Real Madrid per abbracciare il progetto del Manchester United, il brasiliano ha fatto fatica a tornare quello delle Champions League vinte con le merengues e potrebbe già cambiare maglia in estate.

Classe 1992, Casemiro ha da poco compiuto 33 anni e per lui potrebbe essere giunto il momento di una nuova avventura. Il suo contratto con il Manchester United scadrà nel giugno del 2026 con i Red Devils che potrebbero però decidere di cederlo già in estate per cercare di alleggerire il monte ingaggi. Una scelta che potrebbe portare il club inglese a chiedere un indennizzo di circa 5 milioni per il suo cartellino.

Il Milan sa di dover intervenire con un colpo in mezzo al campo per andare a mettere a disposizione del prossimo allenatore un giocatore che possa alternarsi con Reijnders e Fofana sulla linea mediana. Casemiro dovrebbe però abbassare le sue pretese sull’ingaggio per diventare un nuovo giocatore dei rossoneri che difficilmente potrebbero riconoscergli uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro.

Non manca però la concorrenza per il brasiliano ex Real Madrid che ha diversi club arabi sulle sue tracce, pronti a riconoscergli lo stesso stipendio percepito al Manchester United. Nelle scorse settimane anche PSG e Bayern Monaco avevano sondato il terreno per cercare di capire quali siano le intenzioni dei Red Devils nei suoi confronti.