Via Leao, la numero 10 del Milan ha un nuovo padrone

Il futuro del portoghese a Milano è incerto, una ricca offerta potrebbe cambiare tutto: ecco chi potrebbe rilevare il suo numero.

A fine stagione in casa Milan ci saranno tante scelte importanti da prendere. Per quanto riguarda la squadra, bisognerà capire sia chi sarà l’allenatore sia chi continuerà a far parte del progetto.

Non sono tanti i calciatori sicuri al 100% di continuare a indossare la maglia rossonera. Nella lista di coloro che potrebbero andarsene c’è pure Rafael Leao, anche se ha sempre dichiarato di essere felice a Milano. La sua stagione è stata finora altalenante, anche se ha totalizzato 10 gol e 7 assist nonostante mesi difficili per tutta la squadra. A giugno sarà interessante vedere se metterà il Diavolo ancora al primo posto oppure se valuterà di andarsene per provare una nuova esperienza.

Leao, Milan o cessione? Possibile un ritorno di fiamma

Secondo gli ultimi rumors di mercato, il Chelsea è tra i club che starebbero monitorando la situazione di Leao. Già in passato i Blues si erano fatti avanti formulando un’offerta che il Milan non prese in considerazione. A luglio-agosto le cose potrebbero cambiare, se da Londra o da un’altra città dovesse arrivare una proposta particolarmente invitante.

Il club rossonero valuta Leao almeno 100 milioni di euro, ma per poter ricevere un’offerta in linea con questa cifra saranno importanti i prossimi mesi. Il giocatore dovrà mettere in campo un buon rendimento e migliorare i suoi numeri stagionali. Da ricordare che nel contratto con scadenza giugno 2028 è presente una clausola di risoluzione da 175 milioni, cifra che il Milan non può pretendere in questo momento.

Senza qualificazione alla prossima Champions League, lo stesso Rafa potrebbe chiedere la cessione. Vedremo se il trasferimento si concretizzerà o meno. In caso di addio, sarà interessante vedere chi erediterà la maglia numero 10. Qualche voce di mercato dà il Milan interessato ad Arda Guler, giovane talento che sta un po’ faticando al Real Madrid e che ha qualità per essere un 10.

La dirigenza rossonera aveva pensato a lui durante il mercato estivo 2023, ma il Real Madrid fece un’offerta migliore tra cartellino, stipendio e commissioni. Non c’era niente da fare. Il 20enne turco non è felicissimo della situazione, vorrebbe giocare di più e a giugno valuterà se andarsene. Il Milan potrebbe farsi avanti.