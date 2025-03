100 milioni dalle cessioni: il Milan li incassa con tre calciatori

Il Milan potrebbe incassare circa 100 milioni di euro dalla cessione di tre calciatori: ecco i possibili partenti. Il punto della situazione

E’ sempre più profonda la crisi che sta abbracciando il Milan. La squadra di Sergio Conceicao è stata ancora una volta sconfitta e rialzare la testa appare adesso impossibile. I rossoneri sono stati battuti dalla Lazio, in un San Siro spettrale, che ha contestato proprio tutti. Il Diavolo era reduce dall’eliminazione dalla Champions League, per mano del Feyenoord, e di altri due ko contro il Torino e il Bologna.

Visi scuri e affranti quelli dei dei calciatori a fine partita. Visi che non hanno certo commosso il pubblico, sempre più stanco di questa situazione. La tifoseria organizzata, entrata al 15esimo del primo tempo, e il resto dello stadio hanno così fischiato pesantemente.

A fine partita ci hanno messo la faccia Sergio Conceicao e Matteo Gabbia. La parola d’ordine è lavorare. Serve abbassare la testa e provare a dar tutto per la maglia per tornare a fare risultati. L’Europa è lontana e non solo quella dalle grandi orecchie. Il disastro può davvero essere totale.

Calciomercato Milan, addio in tre: difesa rivoluzionata per il Diavolo

In estate così a lasciare il Milan, che è pronto a vivere una vera e propria rivoluzioni sono in tanti. Una rivoluzione, che come ampiamente detto, partirà dalla scelta di un nuovo direttore sportivo e chiaramente dalla guida tecnica. Poi i cambiamenti, inevitabilmente, coinvolgeranno anche i calciatori.

Tra i giocatori che rischiano maggiormente c’è Theo Hernandez. Il francese, anche domenica contro la Lazio, ha fornito una prestazione negativa. Il rinnovo non arriva e l’addio appare davvero inevitabile. La cifra? Difficile da dire, ma per 45 milioni di euro, il nazionale transalpino farebbe sicuramente le valigie. Almeno questa sarebbe l’idea del Diavolo, che deve, però, fare i conti con il pensiero di Theo Hernandez, che potrebbe decidere di restare in rossonero fino alla scadenza del contratto, il 30 giugno 2026.

Ma il francese potrebbe non essere l’unico difensore a fare le valigie. Tra i calciatori a rischio addio ci sono, infatti, anche Fikayo Tomori. La Premier League è pronta a tornare a bussare alla porta del Diavolo. Il prezzo è quello per cui era arrivato il via libera in inverno, 25 milioni di euro. Ne servono, almeno, 30, invece, per Malick Thiaw. Sul tedesco attenzione ad un ritorno in Bundesliga, ma il centrale piace anche in Inghilterra.