Addio al Milan: pronti 100 milioni

Il Milan si prepara ad una vera rivoluzione estiva, occhio ad un pesantissimo addio: il big è pronto a lasciare i rossoneri per 100 milioni di euro

La sconfitta in casa contro la Lazio è l’ennesimo tassello di una stagione drammatica. Il Milan perde ancora e probabilmente dice ufficialmente addio alla possibilità di giocare la Champions League nella prossima stagione. Conceicao e la squadra, ora come ora, sono sotto l’occhio del ciclone.

Se il campo è una delusione perenne per i tifosi rossoneri, adesso potenziali brutte notizie potrebbero arrivare anche dalla futura sessione estiva di calciomercato. Perché il progetto portato avanti da Ibrahimovic, Moncada e Furlani potrebbe – paradossalmente – ritrovarsi ridimensionato dopo il fallimento e la mancata partecipazione europea dei rossoneri. Uno scenario che spaventa e non poco.

Perché diversi big potrebbero finire per dire addio e cercare fortuna altrove. A questo punto della stagione il timore di perdere alcuni giocatori molto importanti è concreto. E per uno in particolare si parla di un’irrinunciabile offerta da 100 milioni di euro già pronta sul piatto: lo scenario è clamoroso.

Milan, big ai saluti: arrivano 100 milioni

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘ parla di quello che – a conti fatti – sarebbe un addio davvero clamoroso al Milan durante il prossimo calciomercato estivo. Si parla, infatti, ancora una volta della cessione di Rafael Leao che potrebbe fare le valigie e lasciare i rossoneri.

L’attaccante portoghese, nonostante la stagione disastrosa del ‘Diavolo’, sta comunque dando (seppur solo a tratti) il suo contributo. Il Milan, d’altro canto, farà il possibile per trattenerlo ma la sensazione è che davanti ad una proposta convincente, la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe effettivamente dare il via libera al suo addio ai colori rossoneri. Si parla, soprattutto, di Chelsea. I ‘Blues’ stanno lavorando con largo anticipo alla ricerca dei rinforzi per la stagione 2025/26, soprattutto in attacco.

E Leao al momento rientrerebbe tra le priorità dei londinesi per potenziare il reparto avanzato. I contatti con i rappresentanti del calciatore portoghese sarebbero già stati avviati e quella in Premier League per Leao potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare il suo valore in uno dei campionati più competitivi al mondo. Con 100 milioni di euro sul piatto, la dirigenza meneghina potrebbe convincersi e dire sì alla partenza della sua stella.

Leao, d’altro canto, in questa stagione ha dimostrato spesso e volentieri un’insofferenza palese che lo ha portato a più di una discussione con Fonseca prima e Conceicao poi. Fino a questo momento l’ala ex Lille, classe ’99 ed in scadenza nell’estate 2028, ha collezionato 10 gol e 8 assist in 38 presenze complessive.