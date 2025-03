Dopo il no di gennaio il Milan ci riprova: nuovo assalto in estate

La sconfitta interna del Milan contro la Lazio continua a rendere ancora più difficile il momento in casa rossonera con la dirigenza ormai già proiettata alla prossima stagione.

Il ko arrivato all’ultimo minuto grazie al calcio di rigore di Pedro ha di fatto estromesso il Milan dalla corsa alle coppe europee. Sfumata definitivamente la corsa alla Champions League appare ora improbabile anche una qualificazione all’Europa League se non attraverso la Coppa Italia.

Proprio la coppa nazionale è diventato l’unico obiettivo di una squadra che in campionato rischia di trascinarsi senza grandi obiettivi fino alla fine della stagione. Nel frattempo la società è al lavoro per cercare di sistemare la rosa in vista della prossima stagione conscia che ci sarà un altro cambio in panchina, in particolare dopo che sarà scelto il nuovo direttore sportivo. Nel frattempo si valutano diversi nomi che potrebbero fare al caso della squadra con un giocatore trattato a gennaio che potrebbe trasferirsi a Milano durante l’estate.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per i rossoneri

Il Milan è pronto a dare un nuovo assalto a Riccardo Orsolini in vista della prossima estate con il giocatore che è stato cercato dai rossoneri già durante la sessione di trattative invernale.

Durante gli ultimi giorni di gennaio il Milan provò a chiudere il colpo Orsolini con il Bologna ricevendo però un secco no sia da parte del club che del calciatore. L’esterno offensivo dei rossoblu è tornato decisivo nella vittoria degli emiliani sul Cagliari e potrebbe tornare ad essere un nome caldo per il Milan in vista della prossima stagione.

L’intenzione del club è quella di andare ad aumentare il numero di calciatori italiani presenti in rosa per creare uno zoccolo duro all’interno dello spogliatoio che possa essere in grado di affrontare al meglio i momenti di difficoltà, fattore che è mancato durante questa stagione. Orsolini piace molto alla dirigenza rossonera, pronta a fare un nuovo tentativo con il Bologna, club col quale intercorrono ottimi rapporti.

Legato al Bologna da un contratto fino al giugno del 2027, Riccardo Orsolini potrebbe salutare la città emiliana per una somma intorno ai 20 milioni di euro. Resta però da capire quale sarà la volontà del giocatore, ormai diventato simbolo del club emiliano. Arrivato nel 2018 in rossoblu, Orsolini è diventato una bandiera della squadra, vivendo tutti i passaggi, dalla lotta per la salvezza fino a festeggiare la qualificazione in Champions League.