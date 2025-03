Milan, ribaltone Conceicao: il nuovo ds riparte dal portoghese

Il tecnico portoghese ancora sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione: il punto della situazione. Come stanno le cose

Sergio Conceicao al termine della stagione farà le valigie e dirà addio al Milan. Dopo gli ultimi risultati ottenuti, il futuro del tecnico portoghese appare davvero segnato. Per l’ex Porto riuscire a tenersi la panchina del Diavolo anche la prossima stagione è alquanto complicato. Ormai sui giornali non si fa altro che scrivere dei suoi successori, anche se nel calcio nulla è impossibile.

Così è ripartito il casting per la nuova guida del Diavolo. In realtà di nuovo c’è ben poco visto che i nomi sono quelli che ormai circolano da più di un anno: da Maurizio Sarri a Massimiliano Allegri, senza dimenticarci di Antonio Conte che potrebbe tornare di moda con un eventuale addio al Napoli. E che dire di Roberto De Zerbi? C’è anche lui in lizza per la panchina del Diavolo. Tanti nomi, tanta confusione per un allenatore, che ovviamente non è ancora stato scelto.

Il Milan, con i suoi dirigenti, in questo momento ha davvero altro a cui pensare. Innanzitutto c’è il campo e la partita di Lecce da vincere per cercare di iniziare a mettersi alle spalle una crisi senza fine. C’è inoltre un direttore sportivo da prendere, dal quale ripartire. Il nuovo ds chiaramente avrà voce in capitolo nella scelta del mister che sarà chiamato a guidare il Milan nella stagione 2025/2026.

Milan, Tare riparte da Conceicao

Come vi stiamo raccontando, negli ultimi giorni c’è stato uno scatto forse decisivo di Igli Tare, con Zlatan Ibrahimovic che ha deciso di premere il piede sull’acceleratore. Oggi così l’albanese è avanti nella corsa alla poltrona prestigiosa del club rossonero. Ma non si possono escludere Fabio Paratici e tutti gli altri dirigenti, che inseguono, da Burdisso a Francois Modesto.

Al momento, dunque, lo scenario più probabile è che sia Tare il nuovo direttore sportivo. Un direttore sportivo, che nella sua carriera ha mostrato di avere ottimi rapporti con Jorge Mendes, agente tra gli altri anche di Sergio Conceicao. Già questo potrebbe essere un ottimo motivo per pensare di ripartire proprio dal tecnico portoghese, che in passato è stato apprezzato dall’albanese.

E’ evidente, però, che in questo inizio della ‘nuova’ stagione, come l’ha definita in conferenza, Conceicao dovrà dimostrare di essere un allenatore da Milan, nel gioco e nei risultati. La permanenza del portoghese sarebbe clamorosa, ma non impossibile.