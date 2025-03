Addio Milan, niente ritorno: “Sto bene qua”

Un giocatore di proprietà rossonera sembra abbastanza determinato a non tornare a Milano: è felice nella sua attuale squadra.

A giugno sarà il momento di tirare le somme della stagione e ci saranno tante decisioni da prendere. Ogni club si ritroverà a dover scegliere su quali calciatori puntare per il futuro.

Sono tanti coloro che stanno trascorrendo questa annata in prestito e che sono curiosi di conoscere il proprio destino. Nei prossimi mesi daranno il massimo per garantirsi la migliore sistemazione possibile. Tra questi c’è sicuramente Alexis Saelemaekers, trasferitosi dal Milan alla Roma nel finale dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Il percorso inverso è stato fatto da Tammy Abraham, a sua volta con un futuro incerto.

Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers resta a Roma? Le ultime news

Saelemaekers e Abraham sono stati ceduti con la formula del prestito secco, questo significa che non c’è un diritto di riscatto concordato e che per rimanere dove sono è necessario intavolare una nuova trattativa. Se dal Milan non sta trapelando l’intenzione di confermare l’attaccante ex Chelsea, invece a Roma hanno tutte l’intenzione di trattenere l’esterno belga.

In questa stagione 6 gol e 4 assist in 22 presenze con la maglia giallorossa, un bottino niente male. L’ex Anderlecht ha dimostrato di essere un elemento preziosissimo per la squadra di Claudio Ranieri. Comprensibile il desiderio della società capitolina di acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. Il problema è che, rispetto a luglio-agosto, il prezzo è salito: allora sarebbero bastati circa 15 milioni di euro, ora il Milan ne vorrebbe almeno 25.

Il rendimento stagionale molto positivo di Saelemaekers ha inevitabilmente aumentato la valutazione del suo cartellino. Giustamente, il Milan non intende fare grandi sconti. Se la Roma non metterà sul tavolo la giusta cifra, non dovrebbero mancare le offerte per il giocatore.

L’esterno belga sembra avere le idee chiare per la prossima stagione, spera di rimanere in giallorosso. Le sue ultime parole nell’intervista a Idealista confermano quella che oggi pare essere la sua priorità: “A Roma sto bene. Ho trovato un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e dei tifosi che mi hanno sostenuto da subito. Questo per me è stato molto importante. Comprare casa a Roma? Non ci ho ancora pensato in maniera approfondita, sono qui da pochi mesi. Certamente sono interessato a questo mercato e sto facendo delle valutazioni“.

Logico che Saelemaekers pensi di continuare la sua carriera nella Roma, dando continuità a quanto fatto in questi mesi. Tra i tifosi del Milan c’è chi lo rivorrebbe in maglia rossonera. Vedremo cosa succederà.