Addio Theo Hernandez: il nuovo terzino lo porta Mendes

Le ultime sul possibile colpo in difesa: ecco chi può prendere il posto del francese, qualora dovesse fare le valigie in estate

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo di Tijjani Reijnders. Un rinnovo voluto con tutte le forze dal giocatore e soprattutto dal Milan. I prossimi a mettere nero su bianco, salvo cambi di programma, saranno Christian Pulisic e Mike Maignan, per i quali si è trovato un accordo con i rispettivi entourage.

Ogni giorno che passa si allontana sempre più dal Milan, invece, Theo Hernandez. Le parti non hanno ancora trovato un’intesa per il prolungamento e senza la fumata bianca il suo addio in estate appare davvero scontato. In casa Milan, non si può, dunque, non iniziare a pensare ad un dopo Theo.

In rosa d’altronde non ci sono giocatori che possono sostituirlo. E’ impensabile che il Diavolo decida di affidarsi esclusivamente ai giovani Davide Bartesaghi e Alex Jimenez. Così si sta setacciando il mercato alla ricerca del profilo giusto, qualora Theo Hernandez dovesse davvero fare le valigie.

Nei giorni scorsi si è fatto così il nome di Maxim De Cuyper. Il calciatore, talento del Club Brugge, ha già una valutazione alta, superiore ai 25 milioni di euro e la concorrenza della Premier League vede il Milan indietro nella corsa al suo acquisto. Guardare altrove, dunque, appare un dovere per non far trovare impreparati.

Milan, i nome per il dopo Theo Hernandez

Tra i profili che più piacciono c’è certamente Nuno Tavares, che anche domenica è stato autore di una grande partite contro il Milan. Il classe 2000 è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, ma non è l’unico.

Attenzione, così, al possibile colpo grazie a Jorge Mendes. In inverno il Milan e il noto agente hanno mostrato grande sinergia. Una sinergia che può rafforzarsi con l’arrivo di Igli Tare. Potrebbe essere dunque il portoghese a proporre uno dei suoi assistiti.

Non è certo un caso se negli ultimi giorni si sia parlato di Rayan Ait-Nouri, classe 2001 che gioca in Premier League, con la maglia dei Wolves. Altri profili interessanti sono Alejandro Balde (chissà che non possa esserci un affare con Leao) e Pervis Estupinan. La valutazioni dei calciatori citati è certamente alta, ma per trovare un sostituto all’altezza di Theo Hernandez non si può certo pretendere di spendere poco. Anche per questo il Milan dovrà dimostrare di essere bravo a vendere