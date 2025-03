Batosta Milan per Joao Felix, altra mazzata per i rossoneri

Le dichiarazioni del giornalista sul calciatore portoghese dopo la partita contro la Lazio. Ecco cosa ha detto sull’ex Chelsea

C’è grande delusione attorno a Joao Felix. Il portoghese è stato sicuramente un investimento, fin qui, per nulla utile. E dire che il suo esordio era stato davvero fantastico: il numero 79 ha giocato a partita in corso contro la Roma in Coppa Italia, deliziando il pubblico con le sue giocate di classe. Poi è arrivato anche il gol, con un tocco sotto, d’alta scuola.

Felix ha così conquistato immediatamente San Siro, tanto che molti hanno scomodato chi lo stadio e i suoi tifosi li ha deliziati per davvero, quel Ricardo Kaka, con cui il Milan ha vinto tutto. Pian piano, però, Joao Felix ha iniziato a deludere: le partite successive le ha giocate sempre da titolare, diventando di fatto una pedina fondamentale dello scacchiere di Sergio Conceicao.

Le sue prestazioni, però, sono state ampiamente negative e in alcuni casi addirittura disastrose. Inspiegabilmente, però, il tecnico portoghese, suo connazionale, con il quale condivide anche l’agente, non lo ha mai messo in panchina. L’avrebbe dovuto fare contro il Bologna, ma le condizioni non ottimali di Pulisic, lo hanno spinto a fare questa scelta.

Riccardo Trevisani: “Sembra che il Milan non possa giocare senza Felix”

Contro la Lazio è invece partito fuori, ma Conceicao non ha aspettato nemmeno la fine del primo tempo per mandarlo in campo. La sua prestazione, anche in questo caso, non è stata positiva.

Riccardo Trevisani, intervenuto in diretta, a Pressing, si è così espresso in merito al calciatore portoghese: “Sembra che il Milan non possa giocare senza Joao Felix per nemmeno un tempo. Il Milan era in balia della Lazio e il cambio Musah-Joao Felix è stato ancora più disequilibrante. Il Milan sembra gli Harlem Globetrotters, giocano per lo spettacolo ma non c’è mai un’idea tattica di equilibrio”.

Sulla contestazione dei tifosi invece il giornalista ha affermato: “Questa squadra non è fatta da giocatori come Seedorf, Kakà e Ronaldinho. Se la fischi dal primo all’ultimo minuto non l’aiuti. Ma perchè Maignan esce in quel modo su un giocatore che sta andando sul fondo? Pavlovic non doveva entrare in quel modo. Ma poi chiedo perchè Tomori è diventato il quarto centrale del Milan?”.