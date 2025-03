Con Paratici il sogno di mercato può diventare realtà: colpo sensazionale

Paratici è fra i candidati per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan: con lui si può sognare il grande colpo

Il Milan ha ormai deciso: entro pochi giorni sceglierà un nuovo direttore sportivo. Dopo aver pensato di poterne fare a meno per due stagioni, affidando il calciomercato di una squadra così importante ad elementi inesperti, Ibrahimovic si è convinto e lui stesso, con l’appoggio di Gerry Cardinale, sta portando avanti le trattative. Stando alle indiscrezioni che arrivano da via Aldo Rossi, la scelta è principalmente fra due: Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham, e Igli Tare, fermo da quando ha lasciato la Lazio due anni fa.

Quest’ultimo è in vantaggio per tutta una serie di motivi, che poi sono i soliti: ingaggio più basso e soprattutto disponibilità a lavorare in gruppo. Perché sì, assurdo ma vero, il nuovo direttore sportivo si aggiunge all’attuale assetto societario e non sostituisce nessuno. Dopo due anni di fallimenti e disastri, ci si aspettava sicuramente altro. Paratici chiede maggior indipendenza sulle scelte e, soprattutto, ha un ingaggio più alto. Inoltre, l’ex Juve, che sa come si vince, proporrebbe comunque acquisti più costosi rispetto a Tare, più abituato ad un lavoro di scouting.

Il grande colpo del Milan con Paratici

Paratici è stato protagonista alla Juventus con diverse operazioni di mercato importanti. Non è riuscito a ripetere l’ottimo lavoro al Tottenham anche a causa della squalifica subita in seguito al caso plusvalenze. Il direttore sportivo però anche a Londra ha portato giocatori di grande valore, che anche oggi fanno parte della struttura principale della squadra e che sono cresciuti in maniera esponenziale: uno su tutti, Dejan Kulusveski.

Lo svedese, che conosce quindi molto bene anche Ibrahimovic, è un sogno di mercato impossibile: con il Tottenham ha un contratto fino a giugno 2028 e, soprattutto, in questi anni ha raggiunto una valutazione economica altissima. Si parla di almeno 60-70 milioni per portarlo strappare agli Spurs. Condizioni difficili per il Milan, che come sappiamo limita i suoi investimenti a giocatori che non vanno oltre i 20 milioni (a parte i 35 milioni per Gimenez, necessari e inevitabili).

Le idee di Paratici quindi potrebbero scontrarsi con la politica del Milan, ecco perché un direttore sportivo come Tare è sicuramente più alla portata. L’ex Lazio è sicuramente un buon innesto, ma a questa società (che dovrebbe essere ricostruita da zero) serviva un profilo decisamente più alto, come potevano essere Andrea Berta e lo stesso Paratici.